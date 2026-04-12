Situación límite de Leao: nueva oportunidad de mercado

Rafael Leao está viviendo una de sus temporadas más irregulares desde su explosión en el AC Milan. El delantero portugués, llamado a ser el gran líder ofensivo del conjunto ‘rossonero’, ha visto cómo su rendimiento se ha visto condicionado por lesiones, falta de continuidad y un contexto colectivo demasiado inestable.

Hasta este tramo de la temporada, sus números, 10 goles y 2 asistencias en las diferentes competiciones, reflejan un impacto menor del esperado para un jugador de su estatus. A ello se suma un clima creciente de exigencia en San Siro, donde parte de la afición ha empezado a mostrar su frustración con el atacante.

Rafa Leao está sacando su mejor versión con el AC Milan / Antonio Calanni

El último episodio de esta tensión se produjo en el duelo ante el Udinese, donde el Milan cayó con claridad y Leao fue sustituido entre abucheos de su propia afición. El contexto no es aislado. El jugador ya había mostrado signos de frustración en otros encuentros recientes, con gestos de enfado tras ser sustituido y momentos de desconexión emocional con el entorno del equipo.

Incluso el técnico Massimiliano Allegri ha tenido que intervenir públicamente para rebajar la tensión en el vestuario, defendiendo su compromiso dentro del grupo: “En la primera parte, tuvo dos grandes ocasiones como delantero centro, pero cuando los espacios son reducidos, es difícil. No es culpa de Rafa ni de nadie más, es cuestión de mejorar el rendimiento defensivo”.

¡No lo puede creer! La viral reacción de Rafael Leao al caño de Lamine Yamal ante la Real / Rafael Leao

La sensación en el club es que, pese a su talento diferencial, Leao atraviesa un momento de desgaste en su relación con parte del entorno ‘rossonero’. Este clima de tensión, unido a la necesidad del Milan de reestructurar su proyecto deportivo y generar ingresos, vuelve a situar el nombre de Leao en el escaparate.

Según información reciente en medios italianos como 'La Gazzetta dello Sport', el club no contempla ya su salida como algo totalmente imposible y estaría dispuesto a escuchar ofertas si estas se acercan a cifras importantes, en torno a los 80 millones de euros en determinados escenarios, pese a que su cláusula es muy superior.

Rafael Leao reclama a Massimiliano Allegri ser retirado del partido / Captura de Pantalla

Además, el propio contexto económico del club y la necesidad de reforzar la plantilla podrían empujar a una decisión estratégica este verano si el rendimiento y la relación con el entorno no mejoran. En este contexto, vuelve a escena un actor habitual en operaciones de gran calibre: Jorge Mendes. El superagente portugués, con influencia en el jugador, ya ha sido vinculado en otras ocasiones a intentos de colocar a Leao en el mercado.

Y ahí vuelve a aparecer el FC Barcelona. El delantero ha sido nuevamente ofrecido al club azulgrana como una oportunidad de mercado si finalmente el Milan abre la puerta a una venta este verano. El Barça, que sigue explorando opciones para reforzar su banda izquierda, ha recibido el nombre del portugués dentro de una lista de alternativas junto a otros perfiles de primer nivel, aunque la operación dependerá siempre de la viabilidad económica y de los movimientos de salida que pueda realizar el club catalán.

Rafael Leão, mejor jugador del Milan ante el Cagliari / Agencias

Leao vive un momento de tensión deportiva y emocional en el Milan que ya ha tenido consecuencias visibles en San Siro. Aunque el club italiano no ha tomado una decisión definitiva, el escenario empieza a abrir una ventana de mercado que hace apenas unos meses parecía cerrada.

Noticias relacionadas

Si la situación no se reconduce, el verano podría volver a colocar al delantero portugués en el centro del mercado europeo… con el Barça atento a un posible movimiento estratégico impulsado desde el entorno de Jorge Mendes.