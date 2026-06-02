Sir Kenny Dalglish confirma que padece cáncer

Sir Kenny Dalglish, una de las mayores leyendas de la historia del Liverpool y del fútbol británico, ha confirmado públicamente que está recibiendo tratamiento contra un cáncer.

El exjugador y exentrenador escocés, de 75 años, comunicó la noticia después de que la información trascendiera de forma involuntaria a través de las redes sociales. En su mensaje, Dalglish explicó que su intención era mantener la situación en el ámbito privado, pero decidió confirmar su diagnóstico una vez que este se hizo público.

“Actualmente estoy recibiendo tratamiento por un cáncer”, señaló el histórico exfutbolista, quien también aprovechó para agradecer la atención recibida por parte de los profesionales sanitarios que lo están atendiendo.

"Evidentemente, no pretendía hacer público este asunto, así que agradecería que se respetara la privacidad de mi familia y la mía.Como siempre, gracias al maravilloso personal médico, que ha demostrado un cuidado y una discreción increíbles, no solo para mí, sino también para muchos, muchos otros. Son un orgullo para sí mismos", indicó.

Tras conocerse la noticia, el Liverpool emitió un comunicado oficial mostrando su total respaldo a quien es considerado una de las figuras más importantes de la historia del club. La entidad de Anfield trasladó todo su cariño y apoyo a Dalglish y a su familia, al tiempo que pidió respeto para su privacidad durante este proceso.

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Dalglish defendió la camiseta del Liverpool entre 1977 y 1990, conquistando numerosos títulos nacionales e internacionales y convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la afición. Posteriormente también dirigió al conjunto ‘red’ desde el banquillo, ampliando aún más su legado dentro de la institución.