Simeone: "Raphinha es mi Balón de Oro"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a los medios de comunicación después de la derrota de su equipo en el Camp Nou. El conjunto rojiblanco se adelantó en el marcador, pero se vio superado por un Barça que tuvo el carácter suficiente para darle la vuelta al partido y quedarse con los tres puntos.

"Me encantó el partido. Me voy muy contento con el trabajo del equipo. Ellos lograron hacerlo bien. Hicimos un final del partido bueno, con tres situaciones de juego que no pudimos concretar, pero me gustó el equipo", inició Simeone, que reconoció el esfuerzo del equipo para intentar empatar el partido en los últimos minutos. El gol de Ferran Torres ya fue decisivo.

"Sabemos que ellos tienen jugadores muy buenos. Juegan con gente por dentro para invitar a salir a los centrales y que aparezca el desorden y hoy les salió muy bien en esas situaciones. Miramos un poco el partido que hicimos con el Inter donde entraron menos pelotas por dentro y pudimos mandarlas hacia fuera. Creo que lo fuimos mejorando y me gustó la actitud con la que el equipo terminó. Sin miedo y yendo a buscar el partido".

Palabras para Raphinha

También tuvo unas palabras hacia el MVP del partido. "Me encanta Raphinha. Juega de todo, juega de extremo, carrilero, banda, mediapunta... marca goles y presiona. No sé cómo el año pasado no ganó el Balón de Oro, pero bueno, es fútbol y la gente puede elegir a quien quiera. Yo lo elijo a él. A mí me encanta", dijo.

"Yo creo que el resultado es el resultado. Es justo porque ellos hicieron tres goles y nosotros solo uno. Hay maneras de irse cuando uno pierde, y hoy el equipo compitió contra un equipo que juega muy bien. Para ganar una competición te vas a encontrar a un equipo de este calibre en algún momento. Estoy tranquilo porque los chicos hicieron todo lo que pudieron hacer".

Cuando fue preguntado por el goleador de su equipo, fue de nuevo claro. "Baena es un jugador diferencial nuestro. Tiene personalidad y valentía y sabe jugar al fútbol en cualquier lugar del campo en el que tenga que jugar. Una pena la lesión también de Johnny. Perdimos contra un gran rival, que nos ayudará a seguir mejorando", finalizó.