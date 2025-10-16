Silvetti se viste de Messi en 2005: "Grande, Toto"

22 de junio de 2005. El Mundial Sub 20 de Países Bajos, certamen que suele reunir a las promesas más importantes del fútbol mundial, vivía el duelo de dos favoritas: la Colombia de Eduardo Lara ante la Argentina de Hugo Tocalli. Por un lado los Camilo Zúñiga, Fredy Guarín o Radamel Falcao. Por el otro, Fernando Gago, Pablo Zabaleta, Sergio Agüero o un tal Lionel Messi, ese que resolvió el duelo (2-1) para avanzar a cuartos de final y, a la postre, dar el título a los suyos.

Veinte años después, ante el mismo rival y en el mismo torneo, el que brillaría sería su protegido. Mateo Silvetti se vistió de Messi para marcar el único tanto de la victoria por 1-0 ante Colombia, esta vez por las semifinales del certamen juvenil en Chile, y avanzar así a la gran final a disputarse este domingo en Santiago. El rival será Marruecos. Los cafeteros, por su parte, se medirán a Francia en el choque por el tercer y cuarto puesto.

EL PORTERO, FIGURA

Llegaba el conjunto albiceleste al duelo tras haber dejado en el camino a México en la fase anterior, reforzados contra una Colombia que tumbó a la gran favorita: España. Eso sí, la baja de Neiser Villarreal, autor de un hat-trick ante la Rojita en cuartos, comprometía mucho sus opciones. Y así fue.

Aún así, fueron los dirigidos por César Torres los que contaron con las más claras opciones de peligro en la primera y segunda parte. Emilio Aristizábal, hijo del gran goleador Víctor Hugo, tuvo la más clara casi a portería vacía, pero aún con Santino Barbi fuera de posición, la envió fuera.

El guardameta argentino también se vistió de héroe para repeler un remate de Rentería y otro cabezazo de Arizala, manteniendo su guardia a ceros.

Y ahí entró en escena Silvetti. El hombre del Inter Miami, protegido de Messi en el club de la Florida, se inventó un remate de tres dedos para poner el 1-0 definitivo al 72'. No hubo más que escribir en el guion. El propio Lionel, en Instagram, publicó una imagen del partido y un mensaje para Silvetti: "Grande, Toto".