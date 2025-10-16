MUNDIAL SUB 20
Silvetti se viste de Messi en 2005: "Grande, Toto"
Argentina venció a Colombia con un golazo del futbolista del Inter Miami, 'protegido' de Leo y gran figura como lo fue él en el Mundial de Países Bajos hace veinte años
22 de junio de 2005. El Mundial Sub 20 de Países Bajos, certamen que suele reunir a las promesas más importantes del fútbol mundial, vivía el duelo de dos favoritas: la Colombia de Eduardo Lara ante la Argentina de Hugo Tocalli. Por un lado los Camilo Zúñiga, Fredy Guarín o Radamel Falcao. Por el otro, Fernando Gago, Pablo Zabaleta, Sergio Agüero o un tal Lionel Messi, ese que resolvió el duelo (2-1) para avanzar a cuartos de final y, a la postre, dar el título a los suyos.
Veinte años después, ante el mismo rival y en el mismo torneo, el que brillaría sería su protegido. Mateo Silvetti se vistió de Messi para marcar el único tanto de la victoria por 1-0 ante Colombia, esta vez por las semifinales del certamen juvenil en Chile, y avanzar así a la gran final a disputarse este domingo en Santiago. El rival será Marruecos. Los cafeteros, por su parte, se medirán a Francia en el choque por el tercer y cuarto puesto.
EL PORTERO, FIGURA
Llegaba el conjunto albiceleste al duelo tras haber dejado en el camino a México en la fase anterior, reforzados contra una Colombia que tumbó a la gran favorita: España. Eso sí, la baja de Neiser Villarreal, autor de un hat-trick ante la Rojita en cuartos, comprometía mucho sus opciones. Y así fue.
Aún así, fueron los dirigidos por César Torres los que contaron con las más claras opciones de peligro en la primera y segunda parte. Emilio Aristizábal, hijo del gran goleador Víctor Hugo, tuvo la más clara casi a portería vacía, pero aún con Santino Barbi fuera de posición, la envió fuera.
El guardameta argentino también se vistió de héroe para repeler un remate de Rentería y otro cabezazo de Arizala, manteniendo su guardia a ceros.
Y ahí entró en escena Silvetti. El hombre del Inter Miami, protegido de Messi en el club de la Florida, se inventó un remate de tres dedos para poner el 1-0 definitivo al 72'. No hubo más que escribir en el guion. El propio Lionel, en Instagram, publicó una imagen del partido y un mensaje para Silvetti: "Grande, Toto".
