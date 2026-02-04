‘Silenzio stampa’ en el Al Nassr alrededor del 'caso Cristiano'

La Saudi Pro League vive uno de sus momentos más tensos desde que Cristiano Ronaldo aterrizó en la exótica liga en enero de 2023. El delantero portugués se negó a jugar con el Al Nassr el pasado lunes ante el Al Riyadh, al considerar que el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí) no los trata igual que al resto de equipos que posee. Su equipo acabó ganando el choque por la mínima, pero todo el ruido mediático que lo envolvió por la ausencia del portugués le robó el protagonismo.

Silencio absoluto

Eso sí, tras el partido no hubo absolutamente nada de ruido, al menos por parte de los protagonistas del Al Nassr. El técnico Jorge Jesús, también exentrenador del Al‑Hilal, y el resto de la plantilla que lidera el 'Bicho', se acogieron a un “apagón mediático” para evitar alimentar la polémica causada por su estrella, según informó 'A Bola'.

Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr / AL NASSR

Básicamente, se negaron a atender a los medios después del enfrentamiento con el Al Riyadh. La decisión, según informan medios saudíes, fue comunicada por el club, que no autorizó a jugadores ni al propio entrenador a comparecer en la zona de entrevistas rápidas, ni tampoco a la rueda de prensa postpartido.

Multas de unos 6.700 euros

Un silencio institucional podría acarrear sanciones para el técnico, quien se disculpó por no poder cumplir con sus obligaciones habituales de rueda de prensa, algo que, según el reglamento de la liga, podría suponer una multa superior a los 6.700 euros.

Todo el lío solo suma tensión al Al Nassr en un momento clave de la temporada: un error puede dejar al equipo fuera de la pelea por la liga. Actualmente están a tres puntos de su gran rival, el Al‑Hilal, que ha fortalecido su proyecto en el mercado invernal con grandes fichajes como Karim Benzema. Claro está, la situación de Cristiano Ronaldo ha alimentado rumores sobre su futuro inmediato, que podría replantearse su etapa en Arabia Saudí tras el Mundial.