Sigue la polémica con Neymar: "Para mí es un don nadie"

Una vez la participación de Brasil en la Copa del Mundo de la FIFA terminó al ser eliminada por Noruega, todo parecía indicar que Neymar podría vivir unos últimos compases de carrera más tranquilos en el Santos. Nada más lejos de la realidad.

El paso del astro brasileño por el 'Peixe' se ha convertido en una fuente inagotable de polémicas por motivos diversos, entre los que destaca lo sucedido en las últimas horas con Thiago Mendes, quien en el encuentro entre Santos y Vasco de Gama se negó a saludar a Neymar antes del pitido inicial. Además, la historia entre ellos viene de lejos, puesto que el ex del Barça fue lesionado por Mendes en 2020, tras una fuerte entrada que le lastimó el tobillo.

"Para ser honesto, no me importa mucho ese tipo"

Tras la polémica, Neymar ha realizado unas duras declaraciones contra la figura de su rival. "Para ser honesto, no me importa mucho ese tipo. Para mí es un don nadie. En 2020, me rompió el tobillo, lo cual creo que hizo a propósito", comentó el campeón de Europa y de Sudamérica, antes de explicar brevemente lo sucedido: "Tuvimos una pequeña pelea en nuestro último partido entre nosotros, lo cual creo que es normal en un partido de fútbol. Se negó a darme la mano, lo cual es irrespetuoso".

Eso sí, el futbolista no ocultó que para él lo más importante fue que su equipo consiguiera los tres puntos, en un encuentro en el que además participó de manera indirecta en dos de los tres goles. De hecho, la victoria sirvió a Santos para alejarse de la zona de descenso y poder centrarse en sentenciar la ronda de Copa Sudamericana ante Macará, tras haber ganado la ida por 2-1. "Lo más importante es que ganamos contra ellos y él puede seguir llorando. Todos conocen a Neymar, pero nadie ni siquiera sabía el nombre de Thiago Mendes hasta hoy", incidió 'Ney' para dejar claro la diferencia en cuanto a relevancia mediática.

Incluso, la reacción del máximo goleador con la 'verdeamarelha' no se detuvo allí, puesto que comentó un 'reels' de Instagram en el que se comparaba su carrera con la de Thiago Mendes, dejando mal parado a quien se negó a darle la mano. "Con todo respeto, esta comparación es una pérdida de tiempo", dejó en los comentarios de la publicación de la red social para poner el punto final al debate tras la polémica de las últimas horas.