Sigue los partidos amistosos internacionales, en directo: Marruecos - Ecuador, Suiza-Alemania, Países Bajos-Noruega, Inglaterra-Uruguay...

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Sigue el minuto a minuto de los partidos amistosos internacionales de este viernes 27 de marzo de 2026

Alexander Sorloth rompió su sequía goleadora con Noruega ante Eslovenia (3-0)

Alexander Sorloth rompió su sequía goleadora con Noruega ante Eslovenia (3-0) / EFE

Jesús Burgos

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