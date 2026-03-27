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FÚTBOL INTERNACIONAL
Sigue los partidos amistosos internacionales, en directo: Marruecos - Ecuador, Suiza-Alemania, Países Bajos-Noruega, Inglaterra-Uruguay...
Sigue el minuto a minuto de los partidos amistosos internacionales de este viernes 27 de marzo de 2026
Jesús Burgos
Sigue el minuto a minuto de los mejores partidos del día en SPORT.es
¡EL XI SUIZO!
Por su parte, la siempre guerrera Suiza estará liderada por Embolo. Así salen los suizos:
¡EL ONCE DE ALEMANIA!
En el St. Jakob Park está todo listo para que Suiza y Alemania se enfrenten en el primer partido de este parón internacional. Naggelsmann prueba con Jonatan Tah en detrimento de Rudiger y coloca a Havertz en la punta del ataque alemán. Este es el once alemán:
¡BIENVENIDOS!
¡Buenas noches! Desde SPORT os damos la bienvenida al minuto a minuto del carrusel de partidos del fútbol internacional de este viernes noche. Seguiremos el Suiza-Alemania, el Países Bajos-Noruega, el Inglaterra-Uruguay, todos ellos a partir de las 20:45 horas, y el Marruecos-Ecuador que da inicio a las 21:15 horas.
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