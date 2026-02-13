"Si eso significa sacar a Neymar del Mundial, pues sacadlo, al diablo"

Neymar Jr. empieza a ver la luz al final del túnel tras su nueva lesión. El brasileño volverá a los terrenos de juego defendiendo la camiseta del Santos este domingo en el partido de su equipo ante el Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense, en la Vila Belmiro, en la última jornada de la fase regular del Campeonato Paulista.

Enfrente, un equipo que se lo juega todo en este partido. Con cinco puntos, el Velo Clube marca el descenso y necesita una victoria, además de alguna derrota de Esporte Clube Noroeste o Esporte Clube Primavera (ambos con siete puntos), para mantenerse en la categoría.

Por ese motivo, la 'barra' del club verdirrojo brasileño acudió a visitar a la plantilla esta semana para lanzarles un mensaje de ánimo, y mencionaron al '10' del Santos con una frase que ha dado la vuelta a Brasil.

"Necesito poder contar con cada uno de ustedes aquí, que lo sientan en la sangre allí mismo. Si eso significa sacar a Neymar del Mundial, pues sacadlo, hombre, saquen a ese hijo de ***. Al diablo. Hay que hacer lo que sea posible para poder ganar ese partido", se escucha decir a uno de los ultras en el vídeo.

Neymar tardó poco en responder a esas amenazas mediante una 'story' en su Instagram en la que se veía una foto de Adriano con una camiseta interior blanca con el mensaje: "Que Dios perdone a esas personas ruines".

La dirección técnica y la dirigencia del Velo Clube emitieron comunicados señalando que no apoyan ni comparten amenazas, invasiones o mensajes que promuevan acciones fuera de las reglas ni pongan en riesgo a ningún jugador, y recalcaron que su equipo actuará dentro de los principios del fair play.

Mientras que el Velo Clube intentar evitar el descenso en el Paulista, el Santos lucha por clasificar a la fase final. Neymar, que no juega desde el 7 de diciembre de 2025 por una artroscopia en el menisco, podría estar disponible justamente en ese partido para empezar a coger ritmo de cara a poder jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano.

El regreso de Ney se ha demorado más de lo previsto debido a que el Peixe se enfrentaba este miércoles al Athletico Paranaense en la Arena da Baixada, uno de los estadios que tienen césped artificial, por lo que los equipos médicos prefirieron esperar al redebut del '10'.

Neymar, a priori, será suplente en este partido, pero ya viene avisado de que no será fácil su partido ante un equipo que se lo juega todo.