Las siete vidas del inefable Messi

Si lo inefable es lo que no se puede explicar con palabras, Messi es inefable. Y si el fútbol es magia, espectáculo y arte, Messi es el fútbol. Porque Leo es el principio, pero también el final de todo; es el campeón de mil guerras que todavía tiene hambre para pelear una más; es ese loco que hace de lo extraordinario una rutina de la que todos puedan maravillar. Y en el Inter Miami, donde muchos decían que Messi se iba de vacaciones, el astro argentino ha demostrado que sigue vivo en esto del fútbol. Y muy vivo. Su último partido, con billete a la final contra el Orlando City, es una buena muestra de ello.

Y qué esperar de un jugador que sigue reescribiendo la historia de este deporte cuando muchos pensaban enterrarlo futbolísticamente. Qué esperar de un jugador que venía de casi un mes de lesión, que forzó su regreso para ponerse al frente del pelotón en semifinales, para terminar obrando por si mismo una remontada para el recuerdo. Este asesino de los récords, todavía superior a todos incluso en el ocaso de su carrera, tiene ahora una nueva misión. Y va a cumplirla cueste lo que cueste.

Un hambre que no conoce límites

No importa que sea la Leagues Cup, la MLS, la Champions o incluso un Mundial... Messi siempre jugará ese partido como si fuese el último de su carrera. Y es eso, además de todo lo que rodea a la figura del argentino, lo que hace a Leo tan especial. No contento con ser el pináculo de cualquier futbolista en la historia, su voracidad lo lleva a competir hasta el extremo esté donde esté. Y en Estados Unidos no iba a ser menos.

Leo Messi, estrella de Inter Miami / David Becker / EFE

En estos casos, recurrir a los números suele apocar el relato de alguien que va mucho más allá de estos. Pero haremos un esfuerzo. Messi aterrizó en Estados Unidos en 2023 a un club fundado hacía no más de un lustro. Un club, recordemos, que marchaba último en su liga sin un ápice de esperanza de poder revertir la situación. Y llegó Leo. Y con Leo llegaron los éxitos. Conquistó la Leagues Cup nada más llegar -primer título de la historia del Inter Miami-, levantó la Supporters Shield en 2024... y va camino de un tercer metal en unos días.

Y sigamos con los números. Son 72 partidos los disputados por Leo en el Inter Miami, haciendo un balance de 61 goles y 28 asistencias. No es de extrañar que Leo sea el máximo goleador de la historia de su club, tampoco el máximo asistente... todo ello haciendo crecer una marca prácticamente desconocida a ritmo de récord. Y es que no solo en lo deportivo Messi es una carta ganadora; fuera de este, su presencia se alarga hasta el infinito. En este sentido, tener al mejor de todos los tiempos afectará en algo a la reputación de un equipo...

Messi acude al rescate

Su última obra de arte la completó con un doblete para remontar al Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup. En su regreso de lesión, en un partido de máxima exigencia, el argentino llevó a su equipo en volandas una vez más cuando sus compañeros estaban contra las cuerdas. Y es que cuando todo parezca imposible, Messi siempre acudirá al rescate. Es algo inevitable, una máxima del fútbol desde que el argentino decidió empezar sus pasos en el FC Barcelona... y que en el Inter Miami ahora empiezan a entender.

Y como el vencedor que es, Leo valoró la victoria en semifinales: "Hoy quería estar presente. Desde mi regreso contra LA Galaxy he sentido algunas molestias", confesaba. "Me preparé bien para este partido porque sabía lo importante que era y lo difícil que era nuestro rival. Es un rival muy duro. No hemos conseguido ganar nuestros dos últimos partidos contra ellos esta temporada. "Además, en la primera mitad todavía estaba un poco preocupado, pero en la segunda mitad me sentí más libre". Un jugador que no se puede explicar con palabras que va camino de su tercer título en el Inter Miami... y el 47º de su carrera deportiva. Nadie ha ganado más que él... y seguramente nadie lo hará nunca.