"Siento que Vitor Roque está jugando con 50 kilos en la espalda"

Todo sigue igual para un Vitor Roque cuya vuelta a su Brasil natal no acaba de surtir efecto. No vio puerta en el Mundial de Clubes, pero Abel Ferreira le transmitió su confianza brindándole la titularidad en el regreso de Palmeiras al Brasileirao, ante el sorprendente Mirassol. Sin Estêvão, las miradas apuntaban a 'Tigrinho', de quien se esperaba que diese un paso adelante en un encuentro en el que lo tenía todo de cara para brillar. Pero no fue así.

Desacertado

El Verdao apenas sacó un punto en un partido que dominó de principio a fin. Pisó área rival en todo momento... pero no fue capaz de pasar del empate. Y Vitor Roque no estuvo precisamente acertado en sus intervenciones, marchándose a vestuarios habiendo dado tan solo ocho toques de balón. Se le vio impreciso en cada control, nervioso, bajo de moral y de confianza y desacertado y lento en la toma de decisiones.

Desastre absoluto de Vitor Roque en el Mundial de Clubes / EFE

Ni en su - a priori - gran especialidad, correr a campo abierto, pudo marcar diferencias. Remató dos veces durante la primera mitad, pero apenas encontraron puerta. Y, ya en el segundo tiempo, su única aportación fue forzar una falta en la frontal. Ferreira le relegó superada la hora de partido, en el 66', para dar entrada a José Manuel López en su lugar.

Abel Ferreira, duro con él

Vitor Roque está falto de confianza. Es evidente. Incluso su técnico, Abel Ferreira, dejó caer unas palabras en rueda de prensa que 'desnudaron' al exazulgrana: "Cuando le veo, parece que está jugando con 50 kilos a la espalda", soltó. Expresó que, en determinados momentos, es mejor darle descanso. "Está pasando por una mala fase y tiene que seguir trabajando", añadió.

Aun así, afirmó que el club está para ayudarle a recuperar su mejor versión. "Por eso fuimos a rescatar a este futbolista, ¿o el Barça tiene ojeadores ciegos", sentenció. La realidad es que, en 25 partidos con la camiseta del Palmeiras, 'Tigrinho' apenas suma tres dianas en su cuenta personal. Y ninguna asistencia.