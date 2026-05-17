¡Show de Neymar en Brasil! Derrota y desesperación antes de la lista de Ancelotti

El Santos de Neymar Jr. sufrió este domingo una dura derrota como local ante el Coritiba, que se impuso por 0-3 en la decimosexta jornada de la Liga brasileña.

La imagen más comentada del partido acabó siendo la reacción desesperada del brasileño con el equipo arbitral después de ser sustituido por un error del cuarto árbitro.

El 10 del Santos, de 34 años, afrontaba el encuentro como una última oportunidad para convencer al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, antes de que este anuncie este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, previsto para comenzar en junio de 2026.

Existe desde hace tiempo una gran expectación por saber si el ex del Barça o PSG formará parte de los elegidos, y no pudo acabar de aprovechar su última oportunidad.

Según los reportes brasileños, 'Ney' arrancó de falso nueve y acabó saliendo del campo en el minuto 64. Mientras recibía atención médica en la banda por molestias en un gemelo, el cuarto árbitro levantó el cartel con su dorsal por equivocación.

Según había comunicado por escrito el cuerpo técnico del Santos, el jugador que debía ser sustituido era el argentino Gonzalo Escobar, con el objetivo de dar entrada a Robinho Jr.. No obstante, en lugar del dorsal 31 apareció el número 10 de Neymar.

Al darse cuenta del error, Neymar corrió hacia el cuarto árbitro, tomó el papel en el que el Santos había informado del cambio y lo mostró visiblemente enfadado ante las cámaras de televisión. El partido continuó, pero el delantero siguió protestando y acabó siendo amonestado.

Para ese momento, el Santos ya perdía por 0-3 en el Neo Química Arena de São Paulo. Breno Lopes firmó un doblete y el portugués Josué anotó el tercer gol de penalti, todos ellos en la primera mitad.

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Tras el pitido final, la afición santista despidió al equipo, que queda muy cerca de la zona de descenso (18 puntos en 16 partidos), con abucheos, mientras Neymar se marchó directamente a los vestuarios.