'Show' de Messi en Nueva York

Inter Miami goleó a domicilio por 0-4 a New York City con un doblete de Leo Messi y selló su clasificación para los playoff de la MLS. El duelo contra New York City era uno de los tres que Inter Miami tenía aún pendientes por su participación en el Mundial de Clubes de este verano.

Con su victoria de este miércoles, 'Las Garzas' se sitúan en la tercera posición de la Conferencia Este con 55 puntos, a 5 del líder, el Philadelphia Union, pero todavía con dos partidos menos. Inter Miami aún aspira a revalidar la Supporters' Shield, el título que premia al mejor equipo de la fase regular de la MLS. Este sábado, los hombres de Javier Mascherano jugarán en el campo del Toronto, uno de los equipos más débiles de la liga.

New York City, que salió sin el 'tico' Alonso Martínez en el once titular, hoy tuvo las mejores ocasiones del primer tiempo, pero perdonó frente al arco de Óscar Ustari ante la sólida defensa que desplegó Inter Miami. A las puertas del descanso, en el minuto 43, Inter Miami aprovechó se adelantó gracias a un gol de Baltasar Rodríguez asistido por su compatriota Lionel Messi.

Volvió Suárez

Ya en el segundo tiempo, en el 74, fue el propio Messi que puso el 0-2 en el marcador tras una magnífica asistencia al espacio de su compañero Sergio Busquets, y superó por arriba al arquero Matt Freese.

El tercero lo hizo Luis Suárez de penalti provocado por Rodrigo de Paul. El uruguayo regresaba este miércoles al once tras una suspensión de tres partidos por el escupitajo que propinó a un miembro del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup.

Con el New York City descompuesto, Messi firmó su doblete con un gran disparo cruzado en el minuto 86. El doblete devuelve a Messi al liderazgo de los goleadores de la MLS con 24 dianas, dos más que el delantero francés Denis Bouanga (Los Angeles FC) y tres más que el inglés Sam Surridge (Nashville).