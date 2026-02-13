Shania Howard, la modelo de OnlyFans que indigna a los aficionados en los campos de fútbol: "Este club es una mier**"

Shania Howard, modelo británica y aficionada al Manchester United, se vió envuelta en una polémica en el fútbol inglés. Sucedió el fin de semana pasado, cuando se volvió viral tras ser regada con cerveza por unos aficionados del West Ham en el London Stadium. La modelo, mostraba un cartel provocativo en la que ponía el seguent mensaje: "El West Ham es una mierda". En las redes sociales, acompañó la foto con el siguiente texto: "No puedo creer que los haya asustado tanto" y "West Ham, te odio", escribía.

No es la primera vez que Howard realiza este tipo de actos. Es conocida en redes sociales por generar polémicas en los estadios de fútbol. En agosto de 2025, ya se le vetó la entrada a Old Trafford, estadio del Manchester United, por asistir con una camiseta del equipo pintada sobre su cuerpo.

Otras incidencias parecidas

La modelo de OnlyFans también llegó a un partido del Manchester United contra el Arsenal vestida únicamente con pintura corporal diseñada para simular la camiseta local del club. Antes del inicio del encuentro, posó para fotografías con los aficionados, grabó videos y hasta pidió predicciones del marcador, llamando la atención de quienes se encontraban en los alrededores del estadio.

Horas después, publicó un video en el que aseguró que no exageraba al denunciar que se le había impedido el acceso al estadio. En el mismo, expresó su desconcierto y cuestionó por qué su vestimenta había sido considerada inapropiada.

Shaina Howard, en las afueras del London Stadium (West Ham) / SPORT.es

Entradas vetadas en los estadios

De acuerdo con su versión, el personal de seguridad le negó la entrada precisamente por su atuendo, situación que la enfadó y la llevó a anunciar que tomaría medidas formales para denunciar lo sucedido.

El encuentro, que terminó con una derrota por 1-0 del Manchester United ante el Arsenal en el inicio de la temporada de la Premier League, finalmente tuvo que verlo desde el exterior del estadio. Posteriormente, se la vio junto a otra creadora de contenido y aficionada del Arsenal, conocida por una acción similar en el Emirates Stadium.

Noticias relacionadas

Este tipo de acciones no están bien vistas en el mundo del fútbol y condenamos el respeto a los aficionados. En España, este tipo de escenas, incluso, están prohibidas y tienen sus respectivas sanciones legales, tanto el 'baño' de cerveza como las provocaciones.