El Sevilla puede aprovechar la situación del apartado del Leverkusen

Xabi Alonso decidió apartar al delantero Sardar Azmoun de los entrenamientos del primer equipo del Bayer Leverkusen después de que el jugador no apareciera en el primer día de la pretemporada del conjunto alemán.

Además de no presentarse a la sesión inicial del cuadro de la aspirina -que justificó posteriormente diciendo que se había sentido mal-, el atacante iraní llegó al siguiente día en unas malas condiciones físicas. Y, por ello, el técnico vasco apostó por dejarle fuera de la dinámica del equipo.

Azmoun tiene contrato con el Leverkusen hasta 2027, pero tras estos sucesos se considera que no tiene ningún futuro en el club y se le está buscando destino. El delantero jugó la pasa temporada cedido en la Roma, que tenía una opción de compra por 12 millones de euros que no ha hecho efectiva.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL SEVILLA

Esta situación de Sardar Azmoun puede convertirse en una gran oportunidad de mercado para el Sevilla. El conjunto 'hispalense' se encuentra interesado en incorporar al atacante iraní y, tras ser apartado, el Bayer Leverkusen le quiere dar salida cuanto antes.

No obstante, el Sevilla no quiere afrontar un traspaso, sino que espera poder negociar la llegada de Azmoun en calidad de cedido. De esta manera, el tiempo juega en contra de un Leverkusen que pretende no tener a un jugador apartado durante mucho tiempo.