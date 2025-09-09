La Serie A estrena la 'Refcam' en el clásico entre 'Juve' e Inter

La Serie A estrenará el próximo sábado, en el clásico entre el Juventus Turín y el Inter de Milán, la 'Refcam', una cámara que permitirá a los espectadores seguir el encuentro desde la perspectiva del árbitro, informó este martes la liga italiana.

"Nuestro objetivo es ofrecer a los aficionados una experiencia cada vez más atractiva e inmersiva, realizando el espectáculo del fútbol con nuevas perspectivas e imágenes exclusivas", destacó el director ejecutivo de la Serie A, Luigi De Siervo.

La microcámara, que pesa apenas 6 gramos, se colocará en la base del micrófono del árbitro principal, es decir, pegada a la oreja; y se utilizará durante los calentamientos, los partidos y en la revisión de jugadas.

Las imágenes se enviarán de manera regular al VAR y proporcionarán "la perspectiva real de la vista del árbitro en las diferentes acciones de juego".

Para la Serie A, la puesta en marcha de este dispositivo marcará un día histórico "en la evolución del espectáculo televisivo de los partidos y de la innovación tecnológica".

La máxima categoría del fútbol italiano es una de las ligas profesionales de Europa seleccionadas para experimentar el uso de esta cámara en competiciones oficiales, después del estreno de un sistema similar durante el pasado Mundial de clubes de la FIFA.

"La Serie A siempre ha estado a la vanguardia en la adopción de nuevas tecnologías, consciente del papel fundamental que desempeñan en la evolución del consumo televisivo, en la promoción global de nuestro producto y en la transparencia de las decisiones arbitrales", subrayó De Siervo.