La Serie A abre el telón con el Inter de Lautaro como favorito

La Serie A levanta el telón con viejos conocidos y nuevas caras: el Inter de Lautaro Martínez parte como campeón y favorito, aunque el foco también se posa sobre un Milan renovado, con Gonçalo Ramos como gran reclamo, mientras el Nápoles de Kevin De Bruyne, la Juventus de Kenan Yıldız, el Como de Nico Paz y la Roma de Paulo Dybala aspiran a discutir la hegemonía de los 'nerazzurri'.

La pelea por el 'Scudetto' vuelve a presentarse tan interesante como incierta. Una temporada más, la competición italiana arranca con varios equipos en la lucha por el título, en una carrera de 38 jornadas que volverá a reunir a algunos de los grandes nombres del fútbol.

El Inter de Chivu y Lautaro; el Milan, renovado

El arquitecto del Inter campeón del último 'Scudetto', Cristian Chivu, quiere repetir hazaña. Es el favorito en la puja por la liga. Se ganó la confianza de los aficionados interistas como jugador y también desde el banquillo, donde no tardó en convencer. Su arma más letal vuelve a ser el argentino Lautaro Martínez, pieza central del proyecto 'nerazzurro' desde hace años.

Lautaro Martínez, a quien los rumores de mercado situaron en los últimos días en la órbita del Barcelona, es toda una institución en el club. Junto a Marcus Thuram, con quien forma la dupla en ataque, es una amenaza constante para las defensas rivales. Al delantero de Bahía Blanca, un clásico '9', le basta con encontrar un espacio para enviar el balón al fondo de la red. Otros jugadores también esperan su momento. Pio Esposito, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu y Alessandro Bastoni pretenden llevar al Inter a su 22.º título de Serie A.

El eterno rival del Inter, el Milan, ha revolucionado tanto la plantilla como la cúpula directiva con el objetivo de volver a pelear por el campeonato tras varios años lejos de la lucha por el 'Scudetto'. Luka Modrić renovó una temporada más porque confía en el proyecto, decidido a liderar el resurgir del conjunto 'rossonero'.

Modric Milán / Roberto Bregani / EFE

La revolución 'rossonera' se ha gestado desde la base hasta la directiva. El cambio más importante ha llegado en el banquillo, con la destitución de Massimiliano Allegri y el fichaje del portugués Rúben Amorim, quien devolvió al Sporting de Portugal a la élite del fútbol luso antes de su etapa en el Manchester United.

Además de Luka Modrić, su gran referente por experiencia y jerarquía, Amorim cuenta con el gran fichaje del verano: Gonçalo Ramos, delantero portugués procedente del PSG y la incorporación más costosa en la historia del club. También el español Mario Gila, exfutbolista del Real Madrid, está llamado a ser uno de los referentes del nuevo proyecto.

Nápoles, a repetir la gesta; la Juventus, necesitada

El Nápoles se presenta como otro de los grandes candidatos al 'Scudetto' y quiere arrebatárselo al Inter, como ya hizo en 1987 y en 2025. Tras la salida de Antonio Conte por sus diferencias con la directiva, Massimiliano Allegri se ha hecho cargo del banquillo partenopeo. Su objetivo, en el año del centenario del club, es dotar al equipo de una filosofía más pragmática, pero también ofensiva. Con la conducción de balón del belga Kevin De Bruyne, el despliegue de Rasmus Højlund y la eficacia de Alisson Santos, el conjunto del sur de Italia aspira a volver a conquistar la liga.

Por su parte, la Juventus afronta una temporada de transición, con la necesidad de recuperar su protagonismo tanto en Italia como en Europa, y lo hace bajo las órdenes, nuevamente, de Luciano Spalletti. El técnico apuesta por un equipo más competitivo y ofensivo, liderado por el talento de Kenan Yıldız y la pegada de Randal Kolo Muani, con el objetivo de volver a luchar por el 'Scudetto'.

Spalletti: "La Juve debe clasificarse para la Champions League" / Juventus

El Roma y su fórmula mágica; el Como, ¿y si sí?

La Roma busca dar la sorpresa con una fórmula que ilusiona a sus aficionados: Paulo Dybala, Donyell Malen y el reciente fichaje de la joven promesa portuguesa Rodrigo Mora. Con el regreso a la Liga de Campeones después de siete años y un equipo dirigido por Gian Piero Gasperini, el conjunto de la capital italiana sueña con dar la campanada.

Por su parte, el Como 1907 de Cesc Fàbregas ya no es una simple revelación, sino una realidad. En Italia ya se preguntan si el conjunto lombardo puede luchar por el 'Scudetto', algo impensable hace apenas unos años, como también lo era su clasificación para la Champions League, competición que disputará esta temporada. El técnico catalán ha construido un equipo fuerte, unido y con mucho talento joven, liderado por el argentino Nico Paz y reforzado con fichajes como Trevoh Chalobah, procedente del Chelsea; el centrocampista español Luis Milla, llegado desde el Getafe; o la joven promesa italiana Mattia Liberali.

Fiorentina con Mastantuono; Atalanta de Sarri y el descenso

Otro de los equipos llamados a dar mucho que hablar esta temporada es la Fiorentina, aunque no parta entre los principales candidatos al 'Scudetto'. El conjunto 'viola' cuenta con el argentino Franco Mastantuono, cedido por el Real Madrid, como gran ídolo de la afición, además de la seguridad que aporta David de Gea bajo palos. Los toscanos, tras una temporada complicada, quieren resarcirse y volver a competir al máximo nivel.

Franco Mastantuono, en su debut con la Fiorentina / X

La Atalanta de Maurizio Sarri aspira a pelear por los puestos europeos, después de la llegada del técnico italiano procedente del Lazio. El conjunto de Bérgamo buscará asegurar una plaza en la Liga Europa o la Liga Conferencia, mientras que el Lazio afronta una profunda crisis y parte con unas expectativas mucho más modestas. Por otro lado, la lucha por el descenso se presenta especialmente igualada, con equipos como Lecce, Sassuolo, Parma, Torino, Cagliari y los recién ascendidos Venezia, Frosinone y Monza llamados a pelear por la permanencia durante toda la temporada.