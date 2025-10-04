Sergio Reguilón, a un paso de unirse a Leo Messi

La carrera de Sergio Reguilón está a punto de dar su enésimo giro de guion. El futbolista español, que se encuentra sin equipo desde que el pasado 30 de junio finalizase contrato con el Tottenham tras una temporada en la que tan solo participó en seis partidos, podría poner rumbo ahora a Estados Unidos con el objetivo de relanzar una trayectoria que comenzó a apagarse tras su paso por el Atlético.

Salido de la cantera del Real Madrid, llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 18/19 como recambio de Marcelo. Pero su proyección quedó estancada y probó fortuna con una cesión al Sevilla que le catapultó hacia la Premier. Titular indiscutible en Nervión, despertó el interés de un Tottenham que pagó al Real Madrid 30 millones de euros por Reguilón en 2020.

Fueron dos temporadas rayando a gran nivel en los Spurs, pero su carrera se torció cuando en 2022 inició una serie de préstamos que no llegaron a buen puerto. Ni en el Atlético, ni en el United ni en el Brentford. Aun así, el Tottenham le dio una última oportunidad que no supo aprovechar el año pasado.

Fuerte interés desde Miami

Ahora, cuatro meses después y según informó el periodista Fabrizio Romano en las últimas horas, el que fuera jugador del Real Madrid y del Atlético de Madrid se encuentra en conversaciones con el Inter Miami para tratar de cerrar su traspaso.

Dicha fuente asegura que las negociaciones están en su fase inicial y el objetivo es que Reguilón, a sus 28 años, se incorpore a la MLS en las próximas horas. Cabe recordar que es agente libre, por lo que puede firmar a coste cero por cualquier equipo aunque haya cerrado el mercado de fichajes.

El equipo de Leo Messi le ve como la mejor opción para reforzar el carril zurdo de entre todas las que había encima de la mesa, por lo que todo apunta a que el jugador español se unirá a futbolistas de la talla de Jordi Alba, Luis Suárez o el propio Messi, además de Rodrigo De Paul, que sorprendió a todos en verano tras dejar el Atlético para marcharse a Estados Unidos con tan solo 31 años.