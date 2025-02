Sergio Ramos uniría a Sevilla y Betis en México

La llegada de Sergio Ramos al Rayados de Monterrey ha causado gran furor en la inchada mexicana. El defensa español llegó libre al club el pasado mes de enero tras abandonar el Sevilla y barajar opciones entre múltiples ofertas de Estados Unidos y Arabia Saudí. Con el fichaje del sevillano, el Monterrey suma un nuevo ex de la liga, ya comparte vestuario con el ex bético Sergio Canales y los también ex sevillistas Lucas Ocampos, Óliver Torres y 'Tecatito' Corona.

Su tan ansiado debut podría llegar este próximo sábado ante el Atlético San Luis. Pero en el club azteca también piensan ya en todas las posibilidades que se le abren con el fichaje del ex del Real Madrid, que ha firmado hasta el 31 de diciembre con la opción de prorrogar su contrato por un año más. José Antonio Noriega, presidente de Rayados, propone un torneo entre los cuatro grandes equipos de Sevilla y México.

El máximo mandatario de Rayados, Noriega, ha protagonizado una extensa charla en El Pelotazo de Canal Sur y, más allá de hablar sobre nombres propios como Sergio Canales o Sergio Ramos, ha lanzado la idea de jugar un "cuadrangular" entre Sevilla, Real Betis, Tigres y su conjunto:

“Es correcto, sí hay este tipo de diálogos. Esperemos que pronto alguno de ellos se concrete, no hay nada aterrizado todavía. Pero sí, hay comunicación y diálogo. Tenemos muy buena relación con los dos (Sevilla y Betis) afortunadamente a raíz de estas negociaciones. Pero recientemente ha habido un acercamiento más cercano con Sevilla para la posibilidad de un partido. Estamos en esa búsqueda del mejor momento, la mejor sede y las mejores condiciones. Esperemos pronto poder anunciar algo, y por qué no, en un futuro hacer algo”.

El presidente tiene la idea en la cabeza y le gustaría que se llevara a cabo: "Estaría muy bonito hacer un cuadrangular con los cuatro equipos involucrados también". De esta manera, deja la puerta abierta a que pase en un futuro

Ya se enfrentaron en México

No sería la primera vez que Sevilla y Real Betis se encontrarían en México. El pasado verano de 2023, ambos equipos se enfrentaron en un amistoso de pretemporada. A pesar de la gran rivalidad que tienen los 2 equipos, donde incluso hace 3 años hubo una polémica entre los 2 clubes sevillanos, protagonizaron un buen espectáculo veraniego que se decidiría para el bando nervionense gracias a un solitario de Youseff En-Nesyri, ya exdelantero sevillista.