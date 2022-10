Sergio Ramos, en problemas

La recuperación de Kimpembe pone en duda la titularidad del español Ramos ha empezado la temporada a buen nivel con el PSG, después de una temporada donde apenas jugó

Sergio Ramos vive un buen momento con el PSG. Aunque no esté al nivel de hace años, el de Camas sigue dando un buen rendimiento, por lo menos esta temporada, ya que la pasada casi ni jugó. Su fichaje fue duramente criticado y no era para menos después de la expectación que generó su fichaje. Pero parece que esta temporada algo ha cambiado en Ramos (aunque hay cosas que no cambian, como la tarjeta roja que recibió contra el Reims).

Sin embargo, y pese a esta subida de nivel, a Ramos se le presenta una situación complicada. El PSG ha usado reiteradamente este inicio de temporada el sistema 3-4-3, pero en el partido del finde contra el Marsella, Galtier usó el 4-3-1-2 y el equipo mejoró en su juego. Y parecía que, después de cumplir los dos partidos de sanción correspondientes, Ramos volvería a la titularidad junto a Marquinhos en la defensa, intocable para Galtier. Pero esta misma semana, Presnel Kimpembre ha vuelto a los entrenamientos con el club parisino. El francés ha sido en estos últimos años un fijo en la defensa y aquí es cuando se presenta la duda. Con la vuelta del sistema de cuatro defensas (dos centrales) y con Kimpembe recuperado, ¿será Ramos titular en el equipo?

Ahora mismo, Ramos parte con ventaja por la cantidad de tiempo que ha estado inactivo Kimpembe. Pero con el paso de las semanas, va a ser Galtier el que decida quien de los dos juega a base del rendimiento que den.