Sergio Ramos paga caro su gran error

Una jugada que pudo cambiarlo todo. Sergio Ramos tuvo en su bota derecha el 2-0 para Rayados en el Estadio Nemesio Díez. El camero, prácticamente infalible desde los once metros, quiso cobrar el penalti a lo Panenka... y lo falló. Monterrey ganaba por la mínima y el capitán asumió la pena máxima, pero el guardameta de Toluca, Hugo González, no se venció y blocó el balón.

"Sabía que Ramos la iba a picar"

Inmediatamente después del lanzamiento, las cámaras enfocaron al ex del Real Madrid, PSG o Sevilla, que regresó a su puesto en el zaga con una risa irónica. Incrédula. Quiso lucirse en lugar de asegurar y su equipo lo pagó muy caro: encajó una sonrojante goleada. Seis tantos anotaron los Diablos Rojos en su feudo, en el Estadio Nemesio Díez. "Sabía que Ramos la iba a picar", aseguró el técnico de Toluca, Antonio Mohamed.

Corría el minuto 19 en el marcador cuando Ramos desaprovechó una oportunidad de oro para Rayados, pues ni cinco minutos después, Angulo puso el 1-1. Y, en un abrir y cerrar de ojos, Paulinho firmaba la remontada de Toluca. Nicolás Castro se apuntó el 3-1. Al filo del descanso fue Óliver Torres quien recortó distancias para el cuadro de Domènec Torrent, pero, un minuto más tarde, Paulinho ponía tierra de por medio.

Sonrojante goleada

Ya en el segundo tiempo, tanto el propio Paulinho como Nicolás Castro - que firmó un doblete - se encargaron de que la goleada fuese aún más abultada (6-2). Un resultado que evidencia las carencias defensivas de Monterrey, que trajo a Sergio Ramos para apuntalar la zaga y lleva encajados ocho goles en los últimos dos encuentros.

MEX3733. TOLUCA (MÉXICO), 24/09/2025.- Sergio Ramos (d) de Monterrey reacciona este miércoles, durante un partido de la Liga MX entre Toluca y Monterrey en el estadio Nemesio Diez, en Toluca (México). EFE/ Felipe Gutiérrez / Felipe Gutiérrez / EFE

"Primero estamos muy enojados porque en los primeros 20 minutos hemos empezado muy bien", valoró Domènec Torrent tras la dura derrota. "A partir del penal hay estados de ánimo y un equipo que estaba dominando, el partido pasa a todo lo contrario en un minuto nos marcan dos goles, nos ganaron con tres grandes tiros. No sé si en mi carrera me ha pasado una cosa de estas, con un equipo de la calidad de Toluca ha pasado lo que ha pasado", concluyó el técnico de un Monterrey que recibió seis goles en un mismo partido por primera vez en 20 años.