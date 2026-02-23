FÚTBOL
Sergio Ramos medita su futuro con la retirada en el horizonte
El camero, que está cerca de cumplir los 40, estudia su última parada en el mundo del fútbol con ofertas en Europa, Qatar y Arabia Saudí
Sergio Ramos sigue siendo uno de los grandes nombres propios del mercado de agentes libres. El camero finalizó contrato con Rayados de Monterrey el pasado 31 de diciembre y, desde entonces, se encuentra inmerso en la búsqueda de un nuevo destino que, muy probablemente, sería la última parada en su dilatada trayectoria.
A punto de cumplir los 40 (el próximo 30 de marzo), el central español cree que todavía tiene cuerda, al menos para algún que otro año más. Sin embargo, pasan los días y Ramos todavía sigue sin encontrar equipo. De hecho, llegó a sonar fuertemente para el Manchester United e incluso para un posible regreso a Sevilla, lo que hubiese supuesto el cierre perfecto a una carrera espléndida en la élite.
Pero lo de la Premier League nunca llegó a ser opción y su vuelta a Nervión fue doblemente descartada mientras el ex del Real Madrid se encuentra inmerso en el proceso de compra del club andaluz, formando parte de la empresa Five Eleven Capital.
"Es un tema zanjado. No sé las diferentes herramientas que puede haber, pero a día de hoy Sergio Ramos no es una realidad. No es un jugador que está entrenando y no puede estar a disposición de Almeyda", dijo en su día José Ignacio Navarro, adjunto a la dirección deportiva del Sevilla FC. Pero no solo él descartó a Sergio Ramos. También el presidente del club.
“La decisión de que Ramos no juegue en el Sevilla es mía. Ya sabe todo el mundo lo que peleé para que jugara hace dos años aquí, y luego para que siguiera. Yo le dije al entorno de Sergio que para mí era incompatible poder ser dueño y al mismo tiempo jugar en el Sevilla. Luego es verdad que no tenemos límite salarial, pero la decisión no tiene nada que ver con lo deportivo", aseguró hace unas semanas Del Nido Carrasco.
Qatar, Arabia, Europa... o retirada
Pero no todo está perdido mientras el andaluz se resiste a la retirada. Según informa ahora 'Marca', Sergio Ramos se debate entonces entre las diferentes opciones que están sobre la mesa del defensor. El camero estaría estudiando las múltiples ofertas que tiene desde países como Qatar y Arabia Saudí e incluso algunas opciones europeas y de equipos españoles, aunque haya descartado jugar en LaLiga en un equipo que no sea el Real Madrid o el Sevilla.
Si bien se encuentra "como un toro" físicamente y en perfectas condiciones para seguir alargando su carrera futbolística, no se descarta tampoco su retirada en caso de no convencerle ninguna de las propuestas. El principal escollo -según la misma información- no es otro que su familia, pues Sergio Ramos no parece por la labor de marcharse a día de hoy al extranjero tras su breve etapa reciente en México.
- Puja por Balde
- Marcos Llorente, sobre su estilo de vida: 'Voy a decir algo... soy consciente de la vida que me he ganado
- Fermín López y su pareja disfrutan de una escapada romántica en Andorra
- Esta zapatilla Salomon es supercómoda, es igual que las XT-6 y tiene un 36 % de descuento
- El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
- De 229 a 31 euros: Amazon rebaja, solo hoy, un 90 % los auriculares inalámbricos perfectos para runners (y más ofertas)
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- Roncero pierde los papeles con Rufián por sus palabras sobre el Real Madrid en el Congreso