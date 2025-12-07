Sergio Ramos confirma su salida

El campeón Toluca logró sobreponerse este sábado a la intensa reacción del Monterrey, liderado por el defensor español Sergio Ramos, y con un triunfo por 3-2 se convirtió en el primer finalista del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En su campo, Toluca se impuso con goles del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho, mientras que Monterrey descontó gracias a los goles de Ramos y Roberto de la Rosa. La eliminatoria de la semifinal terminó 3-3, pero Toluca avanzó a la defensa del título por haber finalizado en una mejor posición durante la fase regular.

Pese a su gran actuación personal, Sergio Ramos dijo adiós a las posibilidades de levantar un nuevo título en su carrera profesional. Y, tras quedar eliminado de la competición liguera, el central español confirmó su adiós del Monterrey: "Obviamente sí, es fue mi último partido en México".

El ex del Madrid o Sevilla termina contrato con el equipo mexicano a finales de este año y, de esta manera, queda libre para firmar por cualquier equipo. Desde hace semanas se especula con su regreso al fútbol europeo, donde se le relaciona con una infinidad de equipos que necesitan un central experimentado para mejorar sus prestaciones defensivas.

"Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol. La pena más grande es no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo. ¡Arriba el Monterrey!", apuntó Ramos en sus redes sociales.

"Hay varios rumores en la prensa española"

En el mismo sentido se pronunció Domenec Torrent, entrenador del Monterrey, que reconoció que desconoce el futuro de Sergio Ramos: "La verdad es que lo ignoro. Igual que no sé qué va a pasar con mi futuro, tampoco sé lo que pasará con Sergio; hay varios rumores en la prensa española, pero a partir de aquí yo no sé nada más".

"Lo único que sé es que a partir de ahora todos los jugadores, incluido Sergio, tienen descanso de 15 días, luego el equipo los llamará uno por uno, hasta entonces sabremos qué pasa con todos ellos y también con el entrenador, porque todos sabemos cuánto duran los proyectos aquí", agregó.