Sergio Ramos, cerca de abandonar el Monterrey

La aventura de Sergio Ramos en México podría durar menos de un año. El de Camas llegó en febrero y enseguida se convirtió en el líder que ha sido durante toda su carrera. Ahora, según el periodista Juanfe Sanz, de El Chiringuito, no seguirá una vez termine la Liguilla del Apertura 2025.

El contrato del central expira a finales de diciembre y, aunque todavía no hay una decisión oficial, su futuro sigue en el aire. En todo caso, no piensa en la retirada. Su idea es afrontar un nuevo reto competitivo para seguir demostrando que, pese a su edad (cumple 40 en marzo), sigue en plena forma.

En octubre, durante una entrevista, el excapitán del Madrid se mostró contento con su vida en el país y en el equipo: "Estoy muy feliz, un país que me ha tratado de maravilla, un club con un proyecto muy interesante, y esperemos que este año se nos dé bien. Ahora en diciembre, ojalá sigamos aquí, que estamos muy cómodos".

Sergio Ramos y Guirassy durante el Mundial de Clubes / ERIK S. LESSER / EFE

José Antonio Noriega, presidente del club, también fue consultado hace unos días sobre el futuro del capitán, aunque insistió en centrarse en el presente deportivo. El Monterrey se encuentra en los Cuartos de Final y ganó la ida por 2-0 al América. "Entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos en la cancha. Rápidamente, te digo que sí, por supuesto, hay pláticas, pero no me gustaría entrar en detalles porque nos distrae de lo más importante: pensar en cómo va a estar el equipo".

A la espera de que se defina su destino, Ramos buscará conquistar su primer título fuera de Europa, acompañado por exrivales de LaLiga como Óliver Torres, Sergio Canales o Lucas Ocampos, además de otras estrellas internacionales como Anthony Martial. Mañana se jugarán el pase a semifinales, con la intención de hacer buena la ventaja lograda en la ida.