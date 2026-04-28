Sergio Canales anuncia su salida del Monterrey mexicano

El español Sergio Canales anunció este martes su salida del Monterrey del fútbol mexicano, equipo al que llegó en 2023.

"He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia. Gracias Rayados", escribió el delantero a través de sus redes sociales.

Nacido en Santander hace 35 años llegó al fútbol mexicano en el Apertura 2023 para convertirse en un indiscutible en una de las plantillas más caras del fútbol del país norteamericano.

Canales ocupó este día su cuenta de Instagram para publicar un vídeo en el que compartió su cariño por los Rayados y su afición para decir adiós.

"Despedirse de un lugar que has sentido como casa nunca es sencillo, por eso me cuesta encontrar las palabras. Llegué a Rayados con mucha ilusión de vivir una etapa importante como profesional y desde el primer día sentí el cariño de esta afición", aseveró.

El exjugador del Real Betis reconoció que la decisión de salir fue complicada. "En el fútbol toca tomar decisiones difíciles, este es momento de cerrar esta etapa, es una decisión que he transmitido al club, pero me voy con gratitud y con el corazón lleno. Me llevo momentos que no voy a olvidar nunca, no sólo partidos, goles y victorias, sino la forma en que esta ciudad nos abrazó a mí y a mi familia y nos hizo sentir en casa", subrayó.

A pesar de su desempeño, Canales no pudo ayudar al Monterrey a conquistar ningún título. "Gracias afición por los buenos momentos y por estar en los más difíciles. Ojalá se den las cosas porque este equipo merece ser campeón pronto. Nos volveremos a encontrar", concluyó.

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Sergio Canales estuvo seis torneos en la liga mexicana a través de los cuales jugó 78 partidos, 72 de ellos como titular, y anotó 36 goles. Desde que llegó fue amonestado en ocho ocasiones y nunca fue expulsado.