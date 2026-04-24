Sergi Solans: "Poder jugar contra Messi es algo único"

Sergi Solans (Corbins, 2003) ha llegado con el pie derecho a la MLS. El delantero, salido de la cantera del Girona FC, decidió emprender la aventura universitaria en Estados Unidos y pasó por Oregon State y UCLA antes de ser drafteado por Real Salt Lake, equipo de la Major League Soccer que ha apostado por él y le ha dado la oportunidad en la élite. El catalán ha responido con creces en sus primeros partidos, ayudando al equipo a soñar en grande esta temporada con cinco victorias en ocho partidos. Esta jornada, el RSL ha recibido al Inter Miami de Leo Messi, con resultado de 0 a 2 y con goles de Rodrigo de Paul y Luis Suárez.

Sergi Solans, celebrando un gol con Real Salt Lake / sergi.solans

Debut, cinco goles en siete partidos y equipo de la jornada... ¿Cómo ha empezado la temporada con Real Salt Lake?

Ha ido todo muy rápido. Viniendo college, sinceramente, no es lo que normalmente pasa. Pero sí que la adaptación inicial fue muy bien durante la pretemporada en Portugal. Todo se dio muy recto, salió muy fácil. También con los entrenadores y con los compañeros. Después tuve que regresar a casa paara hacer el visado. Pero lo importante es que los entrenadores salieron de la pretemporada contentos conmigo. No sé si esperaban eso, pero también hasta cierto punto, como vienes del college, las expectativas siempre son bajas. Al final tenía dos jugadores ya contrastados en la categoría, y sobre todo uno, Victor Olatunji, que en teoría era el delantero titular. Pero bueno, por lesiones me dieron la oportunidad y al final marqué el primero. Y han ido entrando, que al final es lo que cuenta siendo delantero.

Sergi Solans, en la MLS / MLS

Ha sido algo progresivo. Ir entrando en los partidos hasta afianzarte en el once titular.

Sí. Y la verdad es que el entrenador y el club están contentos. También es verdad que la temporada es muy larga y ojalá pueda estar en el once el máximo tiempo posible. Está siendo muy bonito porque no me lo esperaba. Y también hay que valorar lo que estoy viviendo y saber también todo lo que he hecho antes, sufrir y trabajar para poder tener esta oportunidad.

Fuiste del Girona FC a Estados Unidos y has acabado la carrea en UCLA. ¿Cómo se dio la oportunidad de ir al college?

En Girona me ficharon con 16 o 17 años en el juvenil. Creo que fue bien, en mi opinión, pero también me rompí los cruzados. Fue bien, pero a la vez complicado. Después me cedieron al CF Peralada y tenía el objetivo de poder volver al filial del Girona. A mitad de esta temporada en el Peralada me contactaron de Estados Unidos por si quería marcharme. Al principio les dije que no, porque cuando acabé Peralada, el Girona estaba en Champions y para mí era el año de intentarlo. Llevaba cuatro años allí y tenía que intentarlo. Lo intenté, no salieron todas las oportunidades, y después decidí coger la oportunidad de Estados Unidos. Yo estaba estudando en la Blanquerna de la Universitat Ramon Llull y con la familia hablamos que tener la oportunidad de estudiar y jugar al fútbol a la vez en Estados Unidos hay que valorarlo mucho. Como experiencia de vida, como currículum, como todo... es único. Y lo escogí.

En Estados Unidos también cambiaste de universidad.

Partiendo de la base de que el entrenador en Estados Unidos era catalán, Sergi Nus, me ayudó mucho a adaptarme. Primero en Oregon State, también llegué y había españoles. Todo fue bien, marqué goles y al final es lo que cuenta. Así que me draftearon. El primer entrenador, que era americano, se fue. El segundo, Sergi, que me reclutó a mí, se fue a UCLA y yo le seguí. Y UCLA, es una universidad que más allá del fútbol, académicamente es número uno o dos del país entre las públicas. Yo también valoraba eso. Tener una carrera en UCLA te abre puertas de por vida. Al principio no fue fácil, pero después acabamos la temporada haciendo muchos goles y seguramente fue el paso que necesitaba para conseguir el contrato, que al final es lo que todos los jugadores de college queremos: un contrato de primer equipo. No es el camino normal porque normalmente cuando acabas college vas a la MLS Next Pro, que son los segundos equipos. Pero sí es verdad que a veces dan oportunidades en primeros equipos. Si lo demuestras, hay una oportunidad real de ir a la MLS. Así que UCLA me ayudó mucho, la verdad.

En este proceso, ¿cómo se vive ser un jugador de draft?

Muy emocionante. En España no podemos vivir esta experiencia. Fue una tarde un poco caótica. Yo estaba en España, recuerdo llamadas, con agentes... Y cuando vi que Salt Lake me había drafteado, fue como: Dios, ya está. Lo más difícil ya lo he hecho. Pero en aquél momento, Salt Lake me dijo que creían que la mejor oportunidad era volver a college para seguir formándome. Solo había jugado un año y tampoco sabían realmente cómo era yo como jugador. Y así lo hice y mira cómo ha salido.

Esta semana habéis jugado ante el Inter Miami de Messi, Suárez... ¿Es un sueño?

Totalmente. Yo soy de un pueblo pequeño en Lleida y me he criado viendo a Messi en la tele. Esa es la realidad. Jugar contra él y tener una foto saludándole ya es un privilegio que muy poca gente tiene y es increíble. Fue una experiencia chula. Tuve la ocasión para marcar, pero bueno, no entró. Poder verlo en directo en el campo y jugar contra él es algo único. Intenté conseguir la camiseta pero obviamene ya tenía muchos pretendientes con más galones que yo en el equipo. Fue algo único.

¿Cuáles son las expectativas de la temporada con Salt Lake City? El inicio ha sido bueno.

Salt Lake intenta clasificarse cada año para playoff. Este año hemos empezado bien y las expectativas son intentar quedar lo más arriba posible. No somos un equipo con estrellas mundiales, pero tenemos una cosa que pocos equipos tienen: en el vestuario somos una familia. Y eso se traduce dentro del campo. Todo es más fácil. A mí me ayudaron mucho cuando llegué. Ese es nuestro punto fuerte y es lo que nos ha ayudado a sacar resultados.

¿Cómo ves ahora la MLS? ¿Crees que es una liga competitiva que puede llegar a ser de las mejores del mundo?

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Pienso que el año que viene será un antes y un después cuando cambien al calendario europeo porque habrá posibilidad de que los equipos de la MLS puedan fichar jugadores top mundiales. Ahora el problema es que en invierno es más difícil ficharles. Así que cuando eso pase habrá oportunidad de que jugadores con más nivel top mundial vengan y vean la MLS como una buena posibilidad para seguir creciendo. En Europa la mentalidad y la cultura futbolística también es diferente pero cambiar el calendario ayudará mucho. Habrá un crecimiento, pero creo que costará años tener la misma afición por el fútbol que hay ahora en Europa. Porque en Europa también ha costado años.