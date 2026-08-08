Sergi Roberto se va a la MLS: compartirá vestuario en LA Galaxy con Riqui Puig

LA Galaxy está enfocado en volver a reinar en la MLS. El equipo de Los Ángeles ha anunciado este sábado oficialmente el fichaje de Sergi Roberto, que llega a la California como agente libre después de su etapa en el Como 1907 y firma hasta el 30 de junio de 2028, con opción a extender su contrato una temporada más.

En su anuncio oficial, el Galaxy destaca sus "exitosos 18 años en el FC Barcelona en España. El exmediocampista de la selección española ha disputado más de 400 partidos con su club y selección, y ganó 25 títulos durante su etapa en Barcelona".

"Sergi aporta una combinación de liderazgo, calidad técnica, inteligencia táctica y experiencia en campeonatos que pocos jugadores poseen", dijo en la web oficial del club Will Kuntz, gerente general del LA Galaxy. "Ha sido una pieza clave en algunos de los mejores equipos de su generación y comprende no solo lo que se necesita para ganar, sino también lo que significa ser un equipo ganador. El carácter, la versatilidad posicional y el liderazgo de Sergi serán invaluables, y estamos encantados de darle la bienvenida a él y a su familia al LA Galaxy".

Roberto, en Los Ángeles, se reencontrará con su excompañero culé Riqui Puig, actualmente en el tramo final de su recuperación de una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla. Riqui y Sergi coincidieron en el Barça entre 2018 y 2022 y conquistaron dos títulos juntos.

En el Como, el de Reus estuvo dos temporadas y fue parte crucial en la histórica clasificación del equipo de Cesc Fàbregas a competiciones europeas en su debut en la Serie A.

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El centrocampista se une a un proyecto ambicioso de Greg Vanney para volver a lo más alto del 'soccer' tras ganar la MLS Cup en 2024. Esta temporada, el club angelino ya ha fichado, además de Roberto, a Hirving 'Chucky' Lozano, João Klauss, Kyōgo Furuhashi y Jakob Glesnes, y cuenta en sus filas con otro histórico del fútbol europeo, como Marco Reus.