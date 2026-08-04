Sergi Domínguez: "Mi objetivo final es volver a mi casa y jugar en el Barça. Es difícil, pero lo intentaré"

Sergi Domínguez decidió el pasado verano poner fin a su etapa en el FC Barcelona para emprender una aventura poco habitual. El central, que debutó con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick, fichó por el Dinamo de Zagreb en busca de los minutos que difícilmente iba a encontrar en el conjunto azulgrana. Un año después, la apuesta no ha podido salirle mejor. Ha disputado 41 partidos, ha conquistado Liga y Copa en Croacia y ha sido incluido en el once ideal del campeonato. Sin embargo, su sueño sigue siendo el mismo: regresar algún día al Barça.

En una entrevista concedida a Marca, el defensa de 21 años reconoció que su salida estuvo motivada por la necesidad de dar el salto definitivo al fútbol profesional. "Acabé la temporada con el Barça y la idea era salir cedido o vendido, pero en ningún momento pensé que acabaría en Croacia. Creía que jugaría en Segunda división en España", explicó.

Sergi Domínguez, en una imagen con el Dinamo de Zagreb / Dinamo Zagreb

La llamada de Albert Capellas, excoordinador de La Masia y ahora director de la escuela de fútbol del Dinamo, fue decisiva para cambiar el rumbo de su carrera. Además, el precedente de Dani Olmo terminó de convencerle. "Hablé con él antes de venir. Dani vino aquí, luego se fue al Leipzig y después volvió al Barcelona. Por eso pensé en él porque, al final, mi sueño es volver a jugar en casa otra vez".

Domínguez dejó claro que nunca ha renunciado a la posibilidad de vestir de nuevo la camiseta azulgrana. "Mi objetivo final es volver a mi casa y jugar en el Barça. Ojalá se pueda. Es difícil, pero lo intentaré. Aún tengo tiempo", aseguró. Cabe recordar que el Barcelona ingresó 1,2 millones de euros por su traspaso y, además, se reservó un porcentaje de una futura venta.

El central también destacó que el estilo de juego del Dinamo le ha facilitado la adaptación por su similitud con el modelo azulgrana. "La mentalidad de juego del Dinamo y del Barcelona es muy parecida. Casi igual: 1-4-3-3, jugar el balón, presión alta... Obviamente, hay diferencias en las instalaciones y en el presupuesto, pero el Barça es, en mi opinión, el mejor equipo de Europa".

Sergi Domínguez y Andrés Cuenca debutaron con Flick / Javier Ferrándiz

Eso sí, admite que su experiencia en Croacia le ha permitido crecer en aspectos que necesitaba mejorar. "He mejorado sin balón. He ganado experiencia en los duelos, a nivel de agresividad y posicionamiento. Es una liga más dura en ese aspecto".

Uno de los grandes alicientes de la temporada para Domínguez sería disputar la Champions League... y medirse al Barça. "Me haría gracia, sobre todo, jugar contra el Barcelona. Sería enfrentarme a amigos míos y a todos los miembros del staff que conozco", confesó.

Entre esos amigos están Pau Cubarsí y Lamine Yamal, con quienes compartió vestuario en las categorías inferiores del club. El defensa se deshizo en elogios hacia ambos tras su espectacular irrupción. "Lo de Pau Cubarsí y Lamine Yamal no es normal. Es una locura. Cubarsí, con 19 años, fue uno de los mejores de España y del Mundial. Lamine también ha tenido un papel importante. Cada vez que recibe parece que va a pasar algo".

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Aunque ha encontrado en Zagreb el escenario perfecto para consolidarse, Sergi Domínguez mantiene intacta la ilusión de repetir el camino que recorrió Dani Olmo. Crecer lejos del Camp Nou para, algún día, regresar a casa.