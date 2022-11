Sergi Canós, por un fútbol más humano

El futbolista del Brentford y ex canterano del Barça se ha unido al proyecto Common Goal Canós, por iniciativa propia, dio el paso para donar el 1% de su salario a causas solidarias

Sergi Canós, extremo del Brentford, se ha convertido en el último jugador de renombre en unirse a Common Goal, el movimiento social que cuenta actualmente con más de 200 miembros de 50 países. El ex jugador de las categorías inferiores del Barça, del Liverpool y de la selección española sub17, anunció su compromiso de ayudar a los jóvenes de comunidades de Inglaterra y España, dos días antes del partido de la Premier League que el Brentford disputará fuera de casa contra el actual campeón, el Manchester City.

Canós se une a otros jugadores españoles como Irene Paredes (Barça) o Dani Olmo (Leipzig), al comprometerse a donar el 1% de su salario a Common Goal, cofundado en 2017 por el campeón del mundo Juan Mata. En su caso, sin embargo, no hizo falta que nadie le hablara del proyecto, sino que fue por decisión propia quien se puso en contacto con sus responsables para unirse a él. “Me hace muy feliz, me arrepentí de no haber dado el paso antes”, ha asegurado el jugador. Juan Mata, por su parte, se mostró muy contento: “Me alegra mucho ver cómo la nueva generación de jugadores, tanto en la Premier como en España, dan el paso”.