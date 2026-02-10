Así será la reválida de Messi en la MLS en año de Mundial

La Major League Soccer levantará el telón de su 31ª temporada el próximo 21 y 22 de febrero en uno de los momentos más decisivos de su historia. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, la MLS, ganada este 2025 por el Inter Miami de Leo Messi, se vuelve a presentar al mundo como una liga plenamente consolidada, tanto en lo deportivo como en lo estructural.

Desde el Mundial de 1994, punto de inflexión para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, la MLS ha evolucionado hasta convertirse en una competición con asistencias récord, talento internacional de primer nivel e infraestructuras comparables a las grandes ligas europeas.

Un arranque por todo lo alto

El curso 2026 refuerza esa narrativa, y es que ya desde el primer fin de semana hay duelos de altos vuelos. El primer duelo del curso enfrentará al St. Louis CITY SC ante el Charlotte FC en el Energizer Park, pero es que el calendario inicial incluye citas destacadas como el FC Cincinnati - Atlanta United, Seattle Sounders FC - Colorado Rapids o dos de los partidos más interesantes del año: LA Galaxy - New York City FC y LAFC - Inter Miami CF en el histórico Los Angeles Memorial Coliseum.

Las fechas clave de la MLS 2026 / MLS

Nuevas estrellas

Y es que en una liga que ha perdido a figuras como Sergio Busquets o Jordi Alba, ha conseguido atraer a nuevas estrellas.

Además de retener a Thomas Müller (vancouver Whitecaps) o Heung-min Son (LAFC), Sergio Reguilón y Germán Berterame refuerzan al vigente campeón, Inter Miami, mientras que Minnesota United incorporó a James Rodríguez, capitán de Colombia.

Las nuevas figuras de la MLS 2026 / MLS

San Jose Earthquakes apostó por Timo Werner como Jugador Franquicia bajo la dirección de Bruce Arena y New York Red Bulls fichó al mexicano Jorge Ruvalcaba, procedente de Pumas.

La MLS mira de frente al Mundial 2026

En un 2026 especial por la Copa del Mundo, se espera que la liga bata récord en el número de jugadores de la MLS convocados por sus selecciones nacionales.

Además, cinco estadios ligados a la MLS albergarán partidos del Mundial (Atlanta, Boston, Seattle, Toronto y Vancouver) dentro de un total de 13 sedes mundialistas con presencia de clubes MLS.

Los jugadores de la MLS que estarán en el Mundial de 2026 / MLS

A parte, nueve clubes de la MLS competirán en la Concacaf Champions Cup, torneo en el que la liga ha colocado al menos un finalista en las últimas cuatro ediciones. Inter Miami y Seattle Sounders, campeones de MLS Cup y Leagues Cup respectivamente, accedieron directamente a octavos de final.

Noticias relacionadas

Finalmente, tras el Mundial regresará la Leagues Cup 2026, competición en la que los clubes de la MLS han superado de forma consecutiva a los de la Liga MX en las últimas ediciones, consolidando su hegemonía regional.