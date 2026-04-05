Siempre será él: Messi inaugura el Nu Stadium, el nuevo hogar de Inter Miami

Siempre será él: Lionel Andrés Messi Cuccittini. Da igual cuando leas esto. El astro argentino dio un nuevo paso hacia los 1000 goles en la noche más especial para Inter Miami: la inauguración de su nuevo hogar, el Nu Stadium. El recinto, llamado a convertirse en el nuevo estadio referencia de la MLS, vivió un estreno para el recuerdo pese al empate (2-2) ante Austin.

La franquicia de Fort Lauderdale, la más valiosa de la competición (1.450 millones de dólares) dio la bienvenida a su nuevo estadio con una ceremonia inaugural que contó con la presencia de los propietarios del club Jorge Mas, José Mas y David Beckham, figuras clave en la construcción y desarrollo del proyecto. Marc Anthony interpretó el himno de los Estados Unidos y se vivió un espectáculo de fuegos artificiales.

El '10', histórico

Sobre el césped, el astro argentino puso el resto. Los texanos, por medio Guilherme Biro, se avanzaron en el marcador, pero la respuesta de Inter Miami fue inmediata. El fútbol, que es así de caprichoso, quiso que el primer gol de Las Garzas en el Nu Stadium llevase la firma de "el mejor jugador en la historia de este deporte", tal y como calificó Beckham. Será un tanto que recordará toda la vida, especialmente porque lo convirtió con la testa.

Jayden Nelson volvió a poner por delante a Austin pero, Luis Suárez, que ingresó en el tramo final de la segunda mitad, firmó el 2-2 definitivo en el 81'. "Es espectacular, claramente de primer nivel", aseguró Javier Mascherano tras la inaguración del Nu Stadium. "Lo que han trabajado todos los empleados del club en este tiempo ha sido increíble. Hay que felicitarlos sobre todo porque han estado día y noche para que esto pueda salir bien y podamos jugar en las condiciones que jugamos", aportó.

"Nos vamos con la sensación de poco porque tuvimos 18 jugadas de gol, pero el fútbol no es apretar un botón y me activo cuando quiera, y cuando lo quiero apretar me desactivo. Esto no funciona así y no podemos desperdiciar la primera parte como lo hicimos", analizó.

Messi, en el Nu Stadium / Inter Miami

Inter Miami continúa ampliando su apuesta por el entretenimiento global a través de Heron Sports & Entertainment, su plataforma dedicada a la organización y producción de grandes eventos. El artista mexicano Carín León, ganador del Grammy, encabezará el primer gran concierto del Nu Stadium el próximo 28 de junio, convirtiéndose en el primer artista en actuar en el recinto.

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Será el epicentro de la iniciativa de la franquicia de combinar deporte, música y experiencias en vivo bajo su filosofía “Libertad para Soñar”.