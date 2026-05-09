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Así será el espectacular estadio del Bodo/Glimt: un diamante de 110 millones

Un proyecto que apuesta por materiales reciclados para revolucionar el fútbol en el Ártico

Estadio Arctic Arena

Estadio Arctic Arena / X

Jordi Pérez de Arenaza

Jordi Pérez de Arenaza

El FK Bodo/Glimt sigue dando pasos firmes para consolidarse como uno de los proyectos más innovadores del fútbol europeo, y su futuro estadio, el Arctic Arena, apunta a convertirse en un símbolo de esa ambición. Más allá de lo deportivo, el club noruego quiere marcar un antes y un después en términos de sostenibilidad, diseño y conexión con el entorno local.

Con un presupuesto estimado de 110 millones de euros, el Arctic Arena no será simplemente un recinto moderno, sino una declaración de intenciones. Esta inversión refleja tanto el crecimiento del club como su apuesta por infraestructuras de primer nivel en un contexto geográfico exigente. Uno de los pilares del proyecto es su compromiso ecológico: gran parte de los materiales empleados en su construcción procederán de recursos reciclados de la propia región ártica. Este enfoque no solo reduce el impacto ambiental, sino que refuerza la identidad local del estadio, integrándolo en el paisaje y en la cultura de Bodo.

El nuevo estadio que revoluciona Europa

El nuevo estadio que revoluciona Europa / X

El diseño arquitectónico también promete convertirlo en un icono reconocible a nivel internacional. Inspirado en la forma de un diamante, el estadio combinará estética y funcionalidad, aprovechando la geometría para optimizar tanto la visibilidad como la acústica. La idea es crear una experiencia envolvente, donde la afición sienta cada partido como algo único, en un entorno que refleje la dureza y belleza del norte de Noruega.

Además, el Arctic Arena estará preparado para soportar condiciones climáticas extremas, algo imprescindible en una ciudad situada por encima del Círculo Polar Ártico. Tecnologías avanzadas en aislamiento térmico y eficiencia energética garantizarán su uso durante todo el año, convirtiéndolo en un espacio multifuncional para eventos deportivos y culturales.

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El nuevo estadio que revoluciona el fútbol europeo / X

Este proyecto no solo responde al crecimiento deportivo del Bodo/Glimt en los últimos años, sino que también refuerza su imagen como club moderno, comprometido y visionario. El Arctic Arena no será solo un estadio: será un emblema del futuro del fútbol sostenible.

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