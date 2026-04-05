Ligue 1
Séptima victoria seguida del Mónaco con un Ansu Fati testimonial
El jugador cedido por el Barça no tuvo incidencia en el triunfo monegasco ante el Olympique de Marsella
EFE
Los goles de Aleksandr Golovin y Florian Balogun en la segunda parte sellaron la séptima victoria consecutiva del Mónaco, que se impuso por 2-1 al Marsella para situarse en la quinta posición y apretar aún más la pugna por la tercera plaza de la tabla, directa a la Liga de Campeones, con cinco equipos en tres puntos.
Golovin adelantó al Mónaco en el minuto 59 y Balogun marcó un golazo para el 2-0 en el 74 para mantener las dudas, a la vez, del Marsella, que ahora es cuarto en la tabla. Amine Gouiri anotó el 2-1 en el tramo final del encuentro, insuficiente para sumar algún punto.
El Mónaco, en el que Ansu Fati jugó el último cuarto de hora, ya con 2-0 a favor de su equipo, y no hubo minutos para Paul Pogba, tiene 49 puntos, los mismos que el Marsella. Es uno menos que el Lille, tercero; dos más que el Lyon y tres por encima del Rennes.
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