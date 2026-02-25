Sentencian a Ødegaard en el Arsenal: "Ya no es influyente"

Martin Ødegaard, uno de las caras más reconocibles del proyecto del Arsenal, está en el ojo del huracán. El capitán ‘gunner’, fichado en 2021 procedente del Real Madrid, ya no tendría garantizado el puesto en el once, según el exinternacional inglés Steve Nicol, que incluso deslizó la posibilidad de una salida si la situación no cambia.

“Ødegaard puede estar de salida del Arsenal. Si fueras Ødegaard, el capitán, y hace 18 meses eras el hombre principal y de repente —sé que ha tenido lesiones— hay dudas sobre si eres titular por culpa de Eberechi Eze… ¿te quedarías? Yo creo que no”, valoró Nicol en ESPN.

El análisis pone el foco en un contexto doble: las molestias físicas que han condicionado su continuidad y el aumento de alternativas ofensivas en la plantilla de Mikel Arteta.

Martin Odegaard, posando con la camiseta local del Arsenal / @Arsenal

Demasiada competencia

En esa zona del campo, el Arsenal cuenta con más recursos para acompañar al ‘9’, con perfiles como Noni Madueke, Leandro Trossard, Bukayo Saka y el propio Eberechi Eze, uno de los nombres que más condicionaría el reparto de minutos.

Esta temporada, Ødegaard ha alternado titularidad y suplencia en la Premier cuando estuvo disponible: fue titular en 13 encuentros y comenzó en el banquillo en siete, con un balance de un gol en el campeonato.

Frank Leboeuf, exjugador del Chelsea e internacional francés, coincidió en la lectura sobre el impacto de la competencia y el tipo de juego. “Siempre me gustó Ødegaard porque es elegante, pero ya no es influyente. Está para iniciar la jugada y distribuir en horizontal. Con Eze, los movimientos no son los mismos: es más vertical, más influyente y también ayudará a Gyökeres”, explicó.

Unas cifras demasiado discretas

La estadística refuerza la idea de un año más discreto en producción ofensiva para el noruego: con un solo tanto en liga, apunta a su temporada menos prolífica, lejos de registros anteriores (seis goles el curso pasado y 15 en 2022/23).

Además, su presencia reciente ha sido más reducida: fue suplente utilizado en los últimos cuatro partidos del Arsenal.

Martin Odegaard ha perdido peso en el Arsenal esta temporada / @Arsenal

Con contrato hasta 2028, el futuro inmediato de Ødegaard dependerá de cómo evolucione su estado físico y, sobre todo, de su capacidad para recuperar peso en un Arsenal con más alternativas y competencia directa por los puestos de creación.

¿Objetivo del Barça?

A finales de 2025, varios medios británicos apuntaron la posibilidad de que el noruego, que jugará su primer gran torneo de selecciones este verano, pudiera recalar en el Barça.