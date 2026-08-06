Sensación Brais Méndez en la MLS

La MLS ya es la liga en la que estrellas de Europa van a tener una segunda juventud. Esta temporada, está siendo el caso de jugadores como Robert Lewandowski (Chicago Fire), Antoine Griezmann (Orlando City) y Brais Méndez (Columbus Crew). Precisamente, el ex de la Real Sociedad ha demostrado, tras tan solo una semana, que puede ser el nuevo líder del club de Ohio y que puede dejar huella en el 'soccer'.

El español debutó con gol el sábado ante Inter Miami en la MLS y repitió la hazaña este martes en su primer partido de Leagues Cup 2026 frente a Atlas. Va a gol por partido, pero su irrupción va más allá de las estadísticas. COn el '10' en la espalda, Brais ha empezado con buen pie vistiendo la 'Black and Gold'. No ha sido un fichaje más. Es la apuesta de un club que quiere volver a reinar en Norteamérica y se nota que el vestuario está ilusionado con su llegada.

Ya desde los primeros minutos, se vio que sus compañeros le buscaban para que desatascara los ataques. Por algo tiene la etiqueta de Jugador Franquicia. Méndez aporta experiencia competitiva, jerarquía y es una figura dispuesta a asumir responsabilidades desde el día uno.

Es un mediocampista organizador, que conecta líneas y encuentra soluciones antes de que los espacios se vuelvan evidentes para los demás. Un perfil que encaja con una tradición que Columbus ha cultivado durante años: entregarle el balón a futbolistas capaces de pensar el juego antes de ejecutarlo.

Con él, desde Estados Unidos hay ilusión. Su nombre ya se pone en Columbus a la altura de leyendas de la entidad como Guillermo Barros Schelotto, que elevó el nivel competitivo del equipo y lo llevó a levantar la MLS Cup en 2008; Lucas Zelarayán, que se transformó en el cerebro futbolístico del plantel campeón de la MLS Cup 2020; Cucho Hernández, que devolvió a Columbus a la conversación de los grandes protagonistas de la liga o Diego Rossi, que fue una pieza clave en la conquista de la Leagues Cup 2024.

Brais no tiene un perfil futbolístico parecido a ninguno de ellos, pero sí el perfil de líder que necesita un equipo en busca de uno. Tardó 22 minutos en dejar su marca con un tiro de falta que entró de forma directa en la portería del Inter Miami en el imponente Nu Stadium. Y puso la guindilla de la victoria en el torneo del 'ko' con un gran pase de Taha Habroune.

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De hecho, su llegada adquiere un significado especial en el contexto de 2026. Tras el Mundial, la MLS atraviesa uno de los períodos de mayor exposición de su historia. La liga ya no compite solamente por sumar estrellas internacionales, necesita que esos fichajes eleven el nivel competitivo de sus equipos desde el primer partido. Los clubes con aspiraciones de título necesitan contar con líderes reales, no solamente nombres reconocibles.