Senegal no se rinde: el TAS acepta el recurso para quitarle el título a Marruecos

El trofeo de la Copa África, que en un principio fue para Senegal (en el campo, venciendo 1-0) y luego cayó en los brazos de Marruecos (en los despachos, con un 3-0 por incomparecencia) sigue trayendo mucha polémica en el continente. La disputa, de momento, sigue abierta y amenaza con prolongarse durante meses.

Jawad El Yamiq, de Marruecos, se lamenta tras la derrota de su selección en la Copa Africana de Naciones / EFE

Ahora fue Senegal el que decidió dar un paso más en su enfrentamiento con las autoridades del fútbol africano y presentó un recurso formal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con el objetivo de revertir la decisión que proclamó a Marruecos como campeón.

El conflicto se originó tras la resolución del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que otorgó el título al combinado marroquí tras la incomparecencia senegalesa en el campo durante varios minutos de la final... ¡dos meses después!

Sus jugadores entendieron que el penalti sancionado para Marruecos, en los minutos finales, era a todas luces un fallo del árbitro Jean Jacques Ndala, por lo que se fueron a vestuarios. El organismo entendió que ese hecho corresponde a una retirada unilateral que invalidaba sus opciones de victoria.

Panel arbitral independiente

Sin embargo, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) no aceptó ese veredicto. En el documento remitido al TAS, la federación solicita la anulación de la decisión adoptada por la CAF y reclama que se reconozca a Senegal como vencedor oficial del torneo. Además, pide que se establezca un calendario claro para la resolución del caso, con el fin de evitar que la incertidumbre se prolongue indefinidamente.

El TAS ha confirmado la recepción del recurso y será ahora el encargado de dirigir la fase definitiva del proceso. Para ello, designará un panel arbitral independiente que analizará los argumentos de ambas partes y evaluará si existieron irregularidades o interpretaciones erróneas en la decisión previa. Este paso representa la última instancia dentro del recorrido legal del caso y será determinante para fijar quién figura finalmente como campeón.

Los hinchas de Senegal celebran el título de la Copa África en Dakar / JEROME FAVRE / EFE

En medio de esta situación, el director general del TAS, Matthieu Reeb, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad. Según explicó, el organismo cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para abordar este tipo de disputas, garantizando la independencia de los árbitros y el respeto a los derechos de todas las partes implicadas. También subrayó la intención de acelerar el procedimiento en la medida de lo posible, consciente del interés que ha generado el caso en el ámbito internacional.