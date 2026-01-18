Senegal - Marruecos: Las estrellas que hay que seguir en una final con polémica y mucho talento

La final de la Copa África entre Marruecos, anfitriona de esta edición, y Senegal, finalista en tres de las últimas cuatro ediciones del torneo, se jugó mucho antes del pitido inicial del duelo, programado para este domingo 18 de enero (20:00, hora peninsular española) en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat. La Federación Senegalesa acusó a las autoridades marroquíes de generar problemas de manera intencionada en la previa del choque para perturbar a sus jugadores e incluso aseguró que se puso en riesgo su integridad física.

El seleccionador del combinado senegalés, Pape Thiaw, declaró lo siguiente: "Un equipo como Senegal no puede encontrarse en medio de una multitud como esa. Los jugadores estaban en peligro. Cualquier cosa podría haber pasado, enfrentándose a gente con malas intenciones". Unos hechos que aumentan aún más la tensión del duelo, que todo Marruecos vivirá con enorme intensidad y con la ilusión de ver a sus Leones del Atlas coronarse campeones en casa.

Polémicas y "malas intenciones" al margen, Marruecos goza de una generación histórica, plagada de jugadores de alto nivel que proyectan el fútbol marroquí por toda Europa y permiten a sus aficionados soñar en grande de cara al Mundial de este verano. Antes, eso sí, quieren alcanzar la gloria en un contexto ideal. Senegal, por su parte, atraviesa un cambio de ciclo aún por culminar, en el que las estrellas del pasado siguen brillando, pero sin eclipsar a los futbolistas que empiezan a escribir su historia con la selección. La final promete ser de máximo atractivo para el espectador neutral. En SPORT repasamos cinco jugadores a seguir de cada finalista para disfrutarla al máximo.

Cinco jugadores a seguir de Marruecos

Yassine Bono: Si el equipo de Walid Regragui ha sido uno de los más sólidos del torneo hasta alcanzar la final, habiendo encajado solo un gol y manteniendo la portería a cero en cuatro encuentros consecutivos, es en gran parte gracias al inmenso talento de su guardameta. De nuevo, como ya demostró en el Mundial de 2022, fue decisivo en la tanda de penaltis frente a Nigeria en semifinales, con dos lanzamientos detenidos. Un seguro de vida bajo palos que exhibe sangre fría y reflejos semana tras semana en la liga saudí.

Brahim Díaz: El talento del futbolista del Real Madrid es incuestionable, pero en esta Copa África ha rendido a un nivel sobresaliente. Si Arbeloa lo ha seguido de cerca, habrá tomado nota para intentar encajarlo en un Madrid que aún no termina de convencer. Sus cinco goles, que lo convierten en el máximo goleador del torneo, han sido decisivos para alcanzar una final que puede poner el broche de oro a una auténtica fiesta nacional. Si Marruecos se impone, Brahim será recordado como el gran héroe de esta edición. Es el único jugador en la historia de la Copa África que ha marcado en cinco partidos consecutivos.

Brahim Díaz, ídolo en Marruecos / EFE

Achraf Hakimi: Brahim comparte protagonismo con la gran estrella de Marruecos, el Mejor Jugador Africano de 2025. El lateral del PSG llegó a la cita con problemas físicos, pero estaba llamado a ser importante una vez superada la fase de grupos. Se probó ante Zambia y lo ha jugado todo desde el partido contra Tanzania. Un futbolista total que siempre deja huella en los grandes escenarios.

Abde Ezzalzouli: Si algo le sobra a Marruecos es desborde, y en gran parte es gracias a jugadores del perfil de Abde. Un puñal por la banda que levanta a los espectadores de su asiento y promete agitar la final con su descaro. Tiene entre ceja y ceja estrenarse como goleador en esta edición en el partido más importante del torneo.

Abde, durante un entrenamiento con Marruecos / EFE

Ismael Saibari: La Copa África ha sido una oportunidad excelente para descubrir mejor a Saibari, una de las figuras de la Eredivisie con el PSV Eindhoven. Nacido en España y de ascendencia marroquí, es un centrocampista completo, trabajador, con llegada y un notable golpeo de balón. Una de las grandes estrellas del campeonato neerlandés que no tardará en dar el salto definitivo a uno de los grandes clubes de las cinco grandes ligas.

Cinco jugadores a seguir de Senegal

Sadio Mané: Ningún jugador de Senegal ha marcado más goles en la Copa África que Sadio Mané, autor del penalti decisivo en la final de 2021 contra Egipto y del único tanto frente al mismo rival en las semifinales de la presente edición. Una leyenda del país que aún quiere dar alegrías a su afición antes de ceder definitivamente el liderazgo a Nico Jackson, que viene pisando fuerte.

Sadio Mané, leyenda de Senegal / AP

Nico Jackson: El delantero del Bayern mostró su olfato goleador en la primera jornada del torneo con un doblete ante Botsuana, aunque no ha logrado marcar en las eliminatorias. La final frente a Marruecos se presenta como la oportunidad ideal para demostrar que está listo para asumir el protagonismo ofensivo de los Leones de Teranga.

Iliman Ndiaye: Había que completar el tridente, y qué mejor que hacerlo con un talento tan notable como el del jugador del Everton. Zurdo, con un cambio de ritmo explosivo y un primer toque muy preciso, el futbolista de 25 años apunta a ser uno de los grandes animadores de la final. Cuando está inspirado, genera peligro de forma constante.

Iliman Ndiaye, durante un partido con Senegal / AP

Pape Gueye: El centrocampista del Villarreal, acompañado en la medular por Idrissa Gueye, ha sabido trasladar su buen rendimiento en LaLiga a la selección. Es un jugador trabajador, potente, con capacidad para recuperar balones, romper líneas con sus pases y llegar al área rival (dos goles en esta Copa África). Gran parte de las opciones de Senegal pasan por su estado de forma.

Moussa Niakhaté: Sin Koulibaly, buena parte de la responsabilidad defensiva recaerá sobre los hombros del central del Lyon. Senegal solo ha encajado dos goles en su camino hacia la final y ha recibido apenas seis disparos a puerta en los partidos de eliminatoria. Tras haberlo jugado todo, Niakhaté deberá demostrar que esta solidez defensiva está estrechamente ligada a su presencia en el campo.