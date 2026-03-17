Senegal explota contra Marruecos: "¡Venid a por ello! Estáis locos."

Las reacciones de los protagonistas de Senegal no se han hecho esperar tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de darle la victoria a Marruecos en la Copa África 2025 que acogieron hace ya dos meses. Un incendio que empezó este martes por la noche y que generó mucho revuelo de inmediato.

La inmediatez de las redes sociales provoca estas cosas. La noticia corrió como la pólvora, en plena jornada de Champions League. La CAF acababa de retirarle el trofeo que Senegal conquistó en Rabat el pasado 18 de enero para dárselo a Marruecos por "incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones CAF TotalEnergies Marruecos 2025".

Los jugadores no se muerden la lengua

Los jugadores de Senegal no han tardado en pronunciarse. Uno de ellos, el defensa central del Olympique de Lyon, Moussa Niakhaté, publicó una historia en Instagram con un trofeo en la mano y el mensaje: "¡Venid a por ello (la copa y la medalla)! ¡Están locos!". Luego, publicó una segunda historia en el podio, mirando el trofeo de campeón: "Esto no es inteligencia artificial, es real".

Moussa Niakhaté, jugador de Senegal / 'X'

El jugador del Toulouse, Pape Demba Diop, de 22 años, también compartió su historia en Instagram: "Creo que estamos entre locos", menciona, con un irónico pulgar hacia arriba. El portero del NIza, Yéhvann Diouf, subió una foto de equipo con el siguiente mensaje: "Dos estrellas, a los ojos del mundo entero".

Las redes, incendiadas

El delantero del Sunderland Habib Diarra ha optado por algo más sutil: una foto de campeón con emojis de risas y un vídeo celebrando el triunfo en Senegal. Esta fórmula también la han usado otros jugadores de los Leones de Teranga, como El Hadji Malick Diouf e Ismail Jakobs, mientras leyendas como el capitán Sadio Mané siguen en silencio.

También han alzado la voz exjugadores de Senegal, como Famara Diedhou, quien defendió a los Leones de Teranga desde 2014 hasta 2021, a través de 'X': "¿El desfile será en Rabat o en Casablanca?", pregunta.