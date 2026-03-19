Senegal 'esconde' la Copa África en una base militar tras perder el título en los despachos

La selección de Senegal sigue defendiendo como propio el trofeo de la Copa Africana de Naciones pese a que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha proclamado campeón a Marruecos dos meses después de la final, en una de las decisiones más polémicas que se recuerdan en el fútbol africano. La reacción senegalesa ha sido tan contundente como simbólica: la copa ha aparecido en una base militar del país, custodiada por soldados, mientras el conflicto se traslada ahora a los tribunales deportivos.

El 18 de enero de 2026, Senegal se impuso 1-0 a Marruecos en la final en Rabat tras un gol de Pape Gueye en la prórroga, después de un partido cargado de tensión. En el tiempo añadido del segundo tiempo, el árbitro señaló un penalti a favor del conjunto marroquí que desató la indignación senegalesa. Durante unos minutos, los jugadores abandonaron el terreno de juego en señal de protesta por la decisión arbitral. Finalmente regresaron al campo tras la intervención de su capitán, Sadio Mané. El lanzamiento de 'panenka' de Brahim Díaz fue detenido por el portero Édouard Mendy y el partido continuó hasta que Gueye decidió la final en el tiempo extra.

En un primer momento, el comité disciplinario de la CAF mantuvo el resultado y proclamó campeón a Senegal, aunque impuso sanciones por los incidentes: el seleccionador Pape Thiaw fue suspendido cinco partidos y la federación recibió fuertes multas económicas.

Todo ha cambiado esta semana. El Comité de Apelación de la CAF concluyó que la salida del campo de los futbolistas senegaleses constituía una infracción grave del reglamento. Basándose en ese punto, el organismo decidió dar el partido por perdido a Senegal y otorgar a Marruecos una victoria administrativa por 3-0, lo que convirtió oficialmente a los marroquíes en campeones de la Copa África.

Uan resolución que ha provocado múltipes reacciones. La Federación Senegalesa de Fútbol calificó la decisión de “injusta” y anunció que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y el Gobierno del país, encabezado por el presidente Bassirou Diomaye Faye, también pidió movilizar todos los recursos institucionales y legales para revertir el fallo. El propio Faye cambió su foto de perfil en Instagram con una en la que se podía ver la Copa en el fondo.

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En redes sociales, la Federación anunció la lista de convocados para los partidos de este parón de selecciones con el seleccionador Pape Thiaw posando con la Copa África y tambén se ha viralizado un vídeo en el que se muestra a Thiaw sujetando la copa dentro de una base militar senegalesa, rodeado de soldados, una imagen que se lee desde el país africano como una imagen de resistencia ante la decisión del organismo continental.