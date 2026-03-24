Senegal clama por liberar a sus aficionados presos en Marruecos: "Es simplemente ridículo"

La polémica de la Copa de África se antoja interminable. En enero Senegal coronó una final que dejó mucha tela por cortar, venciendo por 1-0 en la prórroga a Marruecos, aunque ello fue de lo menos sonado: antes, el colegiado Jean Jacques Ndala había sancionado un penalti para los marroquíes, los futbolistas senegaleses se indigaron y abandonaron el campo, y la final se suspendió durante varios minutos mientras Sadio Mané instaba a los suyos a volver.

Pape Gueye, centrocampista de Senegal / CAF_Online

Brahim Díaz tuvo en sus pies el disparo ganador, pero su 'Panenka' fue fallido y quedó en el pecho de Édouard Mendy, dejando paso a lo que vino después en la prórroga. Pero ahí no acabó todo: en pleno marzo, dos meses después, la Confederación Africana de Naciones dictaminó que el título le era revocado a Senegal, quedando Marruecos como campeona por 3-0 tras la incomparecencia de los senegaleses en el partido.

Senegal insiste en que recurrirá la anulación de su triunfo en la Copa África / CAF

Ahora es el futbolista senegalés Idrissa Gueye, capitán senegalés, quien ha alzado la voz para reclamar la liberación de varios aficionados de su país que permanecen detenidos en cárceles de Marruecos. El centrocampista del Everton clamó públicamente por sus compatriotas ante la prensa británica en rueda de prensa.

“Pensamos en nuestros seguidores que aún están en prisión en Marruecos. Esperamos que los liberen porque estamos con ellos, los apoyamos y pensamos en ellos”, afirmó el jugador, visiblemente implicado con la situación. Los hinchas de Senegal protagonizaron algunos disturbios en las gradas del Moulay Abdellah de Rabat, lo que provocó que cayeran detenidos por la policía local y aún no sean puestos en libertad.

Gueye también se mostró crítico con la decisión de otorgar la organización de la Copa Africana de Naciones 2025 a Marruecos. En este sentido, calificó la medida como “simplemente ridícula” y defendió el valor de lo conseguido por su selección sobre el terreno de juego. “Ganamos en la cancha, no en las oficinas, y como jugador senegalés, estoy orgulloso de lo que hicimos en la Copa Africana de Naciones”, señaló.

El internacional senegalés fue más allá en su valoración, cuestionando a quienes han tomado esta determinación. “Quienes toman esta decisión tal vez estén en contra de África, porque África no necesita este tipo de decisión”, añadió, en unas declaraciones que reflejan su desacuerdo con los criterios adoptados en el proceso organizativo del torneo.