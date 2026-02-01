Senegal asume el castigo y pasa página

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha decidido no alargar la polémica provocada por la bochornosa final de la Copa África. Tras varios días de análisis interno, el organismo ha comunicado oficialmente a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que no recurrirá las sanciones impuestas por los graves incidentes ocurridos el pasado 18 de enero en Rabat.

“Tras analizar dicha decisión, la FSF notificó a la instancia continental su voluntad de no recurrir las sanciones deportivas y económicas impuestas en su contra”, señaló la federación en un comunicado difundido el sábado por medios locales.

La renuncia al recurso no se limita únicamente a las sanciones colectivas. También afecta a los castigos individuales impuestos al seleccionador Pape Thiaw y a los futbolistas Illiman Ndiaye e Ismaila Sarr. La FSF, además, asumirá el coste total de las multas económicas derivadas de los hechos, tanto del equipo técnico como de algunos jugadores, por lo que no tendrán que hacerse cargo ellos.

Pape Thiaw en la Copa de África / Mosa'ab Elshamy

En su comunicado, la federación quiso dejar clara su postura institucional. “La FSF reafirma su determinación de defender sus derechos e intereses legítimos ante las instituciones dirigentes del fútbol. No obstante, su actuación se ajustará al estricto cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, promoviendo así los reglamentos de la CAF, la integridad del juego y el prestigio del fútbol africano”.

Las sanciones llegaron tras una de las finales más bochornosas que se recuerdan en la historia reciente de la Copa África. Eso sí, la CAF rechazó previamente el recurso de Marruecos para arrebatarle el título a Senegal, confirmando el triunfo de los Leones de la Teranga. Pero el fallo disciplinario fue contundente.

Las sanciones

Pape Thiaw fue sancionado con cinco partidos de suspensión por incitar a sus jugadores a abandonar el terreno de juego tras el inexistente penalti señalado a favor de Marruecos. Además, recibió una multa de 100.000 dólares por “conducta antideportiva, violación de los principios del juego limpio e integridad y por atentar contra la imagen del fútbol”. Ndiaye e Ismaila Sarr, por su parte, fueron castigados con dos partidos de sanción cada uno por “comportamiento antideportivo hacia el árbitro”.

La protesta de los aficionados de Senegal tras el polémico penalti pitado a favor de Marruecos / Youssef Loulidi / AP

Por su parte, Marruecos recibió sanción a dos de sus jugadores, que fueron suspendidos y multados por acciones similares. A nivel federativo, la CAF impuso a Senegal multas que ascienden a 615.000 dólares por el “comportamiento inapropiado de sus aficionados” y otras infracciones. La federación marroquí (FRMF) recibió sanciones por un total de 315.000 dólares, relacionadas con la actuación de los recogepelotas y la obstaculización del trabajo arbitral.

Una polémica global

Más allá del césped, la polémica se trasladó a las redes sociales, donde el enfrentamiento verbal entre aficionados marroquíes y senegaleses evidenció que la herida tardará en cerrarse mucho tiempo.