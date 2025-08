Semedo, el último culé a las órdenes de Mourinho

José Mourinho no pudo superar al Galatasaray en su primera temporada en Turquía. El experimentado entrenador portugués aterrizó en Estambul como una auténtica estrella: recibimiento espectacular en el aeropuerto, presentación a lo grande y muchos deseos cumplidos durante el mercado estival para confeccionar un equipo capaz de ganar la liga. Sin embargo, su primera temporada en la Süper Lig será recordada más por los múltiples líos fuera del campo que por el rendimiento de su equipo sobre el mismo. Pese a ello, The Special One volverá a la carga este curso.

El increíble mercado del 'Galata', que ya ha cerrado a dos jugadores de élite mundial como Leroy Sané y Victor Osimhen, entre otras incorporaciones, presiona a un Fenerbahçe que se ha reforzado con Jhon Durán, Milan Skriniar, Archie Brown, Tank Çetin y un futbolista que tiñe al equipo de blaugrana: el lateral derecho Nélson Semedo, que llega libre a sus 31 años tras terminar contrato con el Wolverhampton.

Nélson Semedo, presentado con el Fenerbahçe / Fenerbahçe

El defensa luso, que defendió los colores del Barça durante tres temporadas, entre 2017 y 2020, llegó al Camp Nou procedente del Benfica por 35,7 millones de euros y se marchó rumbo a la Premier League por 32 'kilos'. Una operación más que correcta en lo económico y que, sin especial brillo, no fue mala en lo deportivo. Ahora, Semedo, que baja un escalón competitivo poniendo rumbo a Turquía, tratará de ser el nuevo 'avión' de un Mourinho que no le pierde la pista al Barça.

Más allá de fichajes como Samuel Eto'o, Cesc Fàbregas o Pedro Rodríguez, entre otros, que salieron del club azulgrana hacia algún equipo dirigido por el técnico de Setúbal, lo cierto es que en este año al frente del Fenerbahçe se ha interesado por varios futbolistas que estaban en la disciplina o en el radar culé.

Cesc Fàbregas y José Mourinho. durante un partido del Chelsea / Agencias

Este mismo verano, mientras el Barça trataba de cerrar la operación extremo izquierdo, el equipo de Mourinho intentó fichar a Marcus Rashford, que acabó cumpliendo su sueño de vestir la camiseta del cuadro catalán. El director deportivo, Devin Özek, llegó a viajar a Inglaterra para reunirse con el club y con el jugador, y los aficionados lanzaron por redes sociales una campaña para ficharlo.

En su llegada a Estambul, Mou intentó dar un doble golpe culé: quería a Ansu Fati como cedido, por si Allan Saint-Maximin salía, y a Ilkay Gündogan, que había llegado la temporada anterior a Montjuïc como agente libre procedente del City para reforzar la medular.

Ilkay Gündogan y Ansu Fati, durante un entrenamiento con el Barça / FCB

Ese mismo mercado, su Fenerbahçe firmó a Sofyan Amrabat, que estuvo en la órbita culé tras su estelar Mundial en 2022, aunque después el club optó por otras alternativas, y en el de enero a Diego Carlos, central brasileño que el Barça trató de fichar en 2020 cuando estaba en el Sevilla.