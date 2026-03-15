La semana negra de Guardiola: "Me estaba tomando una cerveza antes del partido"

Hay semanas que marcan una temporada. Y esta ha sido una de ellas para Pep Guardiola. En apenas unos días, el Manchester City ha visto cómo dos de sus grandes objetivos se tambalean: primero llegó el duro golpe europeo ante el Real Madrid y, para rematar la tormenta, un empate frustrante ante el West Ham United que complica seriamente sus opciones de revalidar la Premier League.

El conjunto londinense aventaja ahora en nueve puntos al City. Aunque los de Guardiola tienen un partido aplazado y aún deben recibir al líder, el Arsenal de Mikel Arteta, la pelea por el título se ha complicado seriamente.

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Guardiola, autocrítico tras el empate en Londres, incluso bromeó sobre la situación previa al partido: “Me estaba tomando una cerveza antes del partido, así que no vi a los jugadores. No lo sé. Estaban calentando y no los vi. Por supuesto que es mejor que no ganaran, pero estas cosas pasan”, afirmó al ser preguntado si sus futbolistas estaban pendientes de los agónicos goles del líder.

El técnico de Santpedor también asumió responsabilidades por sus decisiones tácticas: “Mala alineación. Ahora podéis criticarme sin piedad por la alineación. Me lo merezco”. Guardiola reconoció además que sigue “buscando la mejor manera de conseguir estabilidad y consistencia en el equipo”.

Los números tampoco invitan al optimismo. Según datos de Opta, solo un equipo en la historia de la Premier League ha logrado proclamarse campeón estando a más de nueve puntos del líder tras disputarse 30 o más jornadas: el propio Manchester City en la temporada 2013-2014. La esperanza, sin embargo, es lo último que se pierde.

Pep Guardiola siguió el West Ham-Manchester City desde la grada / EFE

Uno de los focos del debate es el momento de Erling Haaland. El delantero noruego apenas ha marcado cuatro goles en sus últimos 18 partidos y lleva más de un mes sin ver portería. Guardiola fue claro al respecto: “Necesitamos sus goles, sin duda, pero tenemos que crear más ocasiones”.

El entrenador también analizó el problema que está lastrando al equipo esta temporada: “Sí, nos está faltando gol. El fútbol es impredecible. Hay partidos en los que controlas todo y en una ocasión te marcan. Nosotros somos capaces de crear mucho, pero no convertir lo suficiente”.

El empate en el London Stadium dejó sensaciones encontradas en el técnico catalán, que pese a todo defendió a sus futbolistas: “Este grupo se merece un monumento por cómo trabaja. Luchan y luchan hasta el final, pero nos está faltando esa chispa para cerrar los partidos”.

Pep Guardiola en el Bernabéu. / Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Con el Arsenal escapándose en la clasificación, Guardiola admitió la dificultad del reto, aunque se resiste a rendirse: “Sí, ahora es más complicado. Ya no depende solo de nosotros. Pero nos queda un partido por jugar y ellos tienen que venir a casa”.

En medio de este escenario complicado, el City mira ahora al próximo desafío europeo frente al Real Madrid, donde necesitará una remontada que roza el milagro. Pese a todo, Guardiola mantiene la fe: “Soy optimista para el martes con nuestra gente. La realidad dirá después, pero no vamos a jugar pensando que no es posible”.

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Tras una semana de golpes, el Manchester City se agarra a la épica para no despedirse prematuramente de sus sueños. Porque si algo ha demostrado el equipo de Guardiola en la última década es que nunca conviene darlo por muerto demasiado pronto.