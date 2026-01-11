Fin de semana de luto en el fútbol: un aficionado del Norwich y otro del Braga mueren en las gradas

Concluye un fin de semana de luto en el fútbol internacional en el que hasta dos aficionados han fallecido en las gradas durante las competiciones coperas de Inglaterra (FA Cup) y Portugal (Taça da Liga).

Los hinchas, seguidores del Sporting de Braga y del Norwich City, perdieron la vida durante los partidos de sus respectivos equipos. La primera noticia en conocerse fue la acontecida el sábado en Leiria, Portugal, municipio donde se disputó la 'final four' de la Taça da Liga.

Según informó el Sporting de Braga, un aficionado falleció en el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa, feudo que acogía la final de la Copa entre el conjunto 'Minho' y el Vitória Guimaraes, que resultó campeón tras remontar el tanto inicial de Dorgeles (2-1). Desde Portugal aseguran que el hincha se sintió mal en la grada y rápidamente fue asistido por los equipos médicos presentes.

Posteriormente, fue trasladado al hospital, donde terminó falleciendo. "Lamento el fallecimiento de un aficionado del SC Braga, que acudió al hospital en pleno partido y falleció de un infarto. Mi más sentido pésame a la familia. El SC Braga está de luto", declaró António Salvador, presidente de la entidad, en zona mixta. "El SC Braga expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Luís Azevedo, socio del Club que falleció este sábado en Leiria tras un infarto", escribió el club en redes sociales.

El segundo suceso se produjo este domingo, durante la goleada que el Norwich City de la Championship le endosó al Walsall de la League Two (5-1): "Nos entristece anunciar el fallecimiento de un aficionado local al concluir el partido de la FA Cup de esta tarde en Carrow Road. Todos en Norwich City queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del aficionado en este momento tan difícil".

El propio club agradeció el trabajo de los servicios médicos y trasladó todo el apoyo a la familia: "Ya ha sido informada y el club trabaja con la policía para brindar apoyo en este momento tan angustioso. El club desea agradecer sinceramente al personal médico, a los auxiliares y a los aficionados cercanos por sus esfuerzos en ayudar durante la emergencia y se asegurará de que los involucrados reciban el apoyo necesario".

"Se anima a quienes presenciaron la emergencia a que se pongan en contacto con el club si necesitan apoyo. Todo el equipo del Norwich City envía sus más sinceras condolencias a la familia y amigos del aficionado", concluye el comunicado.