El seleccionador de Paraguay alucina con Marruecos: "Son candidatos serios al Mundial; el próximo ni te digo"

La selección de Marruecos está en boca de todo el mundo desde hace unos cuantos meses por varios motivos. La bochornosa Copa África que acogieron y que ganó Senegal sobre el terreno de juego (ha vuelto a ser noticia recientemente por la decisión de la CAF de darle el título al país anfitrión y las posteriores reacciones de los jugadores senegaleses), la marcha de su seleccionador, Walid Regragui, considerado un héroe nacional tras maravillar al mundo en Qatar 2022, la fallida llegada de Andrés Iniesta a la dirección deportiva... Muchos estímulos que han desviado un poco el foco del increíble nivel que tiene su plantilla.

Los Leones del Atlas mezclan el talento puro marroquí, vistoso y emocionante, con la experiencia y la disciplina táctica que muchos de sus jugadores han adquirido tras jugar en los mejores equipos de Europa; sirva el caso de Achraf Hakimi como ejemplo.

Unos ingredientes que, sumados a la intención del país de apostar firmemente por el fútbol, hacen que lleguen al Mundial de 2026 con posibilidades de dar la sorpresa, por lo menos, a ojos de bastantes aficionados y personalidades vinculadas al deporte rey.

Brahim Díaz, ídolo en Marruecos / EFE

En esa dirección señaló el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, quien aseguró este domingo que Marruecos "es un candidato serio" a ganar el Mundial 2026 y, lógicamente, el de 2030, que organizarán junto a España y Portugal. No hay duda de que quieren que la edición que recogerá el testigo de Estados Unidos, México y Canadá sea el culmen de la obra que tanto tiempo llevan preparando, desde las categorías más bajas.

Está en una expansión permanente el fútbol de Marruecos, en este sentido va en consonancia con el rendimiento de lo que es la selección Gustavo Alfaro — Seleccionador de Paraguay

"Está en una expansión permanente el fútbol de Marruecos, en este sentido va en consonancia con el rendimiento de lo que es la selección. Yo lo veo como un candidato serio en esta Copa del Mundo, y ni hablar de la próxima", dijo Alfaro en la rueda de prensa antes del amistoso contra Marruecos de este martes.

Romain Saiss, de Marruecos, en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre Marruecos y España / EFE/Friedemann Voge

Marruecos no solo cuenta con buen nivel en la absoluta, también demostró que las generaciones que vienen apuntan maneras. Sin ir más lejos, ganaron el último Mundial Sub-21 en Santiago de Chile, su primera Copa del Mundo, dejando en el camino a España, Francia y Brasil, todas candidatas a subirse al podio.

Para Alfaro, lo de Marruecos es un "lindo espejo en el que mirarse". "No es decir Brasil o Argentina, no, hay un montón de federaciones que, de pronto por organización, pueden tener perfiles que son los nuestros y, en definitiva, ¿por qué nosotros no podemos ir por ahí?", finalizó.

Ahora, en pocos meses, Marruecos deberá demostrar su potencial sobre el césped. Primero de todo, deberá superar una fase de grupos, la del C, en el que se encuentran Brasil, la humilde Haití y Escocia. Caer en esta ronda sería un drama nacional.