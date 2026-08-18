El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, acaba desmayado y en el hospital tras una pelea entre sus dos esposas

El seleccionador de Egipto en el Mundial de 2026, Hossam Hassan, se ha vuelto viral en su país después de que circulara un vídeo en el que se puede ver una intensa riña entre dos mujeres en el interior de un hotel.

Según los medios locales, se trataba de sus dos esposas, su primera esposa Howaida Al-Gharabawi, de la que se divorció hace unos años, y su segunda, Dan Adam. En medio de los altercados, el propio Hassan, de 60 años, sufrió un desmayo y, tras el caos, el histórico futbolista y entrenador tuvo que ser trasladado al hospital de urgencia en ambulancia y tuvo que recibir atención médica. Acorde a los reportes, se encuentra estable y fuera de peligro.

Según varios testigos presentes en el establecimiento a los que cita el medio árabe 'Al-Arabiya', la discusión comenzó con un fuerte enfrentamiento verbal entre ambas mujeres. Con el paso de los minutos, la situación fue subiendo de tono hasta desembocar en una agresión física, con golpes e intercambio de objetos que tenían a su alcance.

La intensidad del altercado obligó al personal de seguridad del hotel a intervenir para separar a las implicadas y evitar que la situación fuera a más. Minutos más tarde, la policía egipcia acudió al lugar para controlar la situación.

Noticias relacionadas

Pese a la gravedad del enfrentamiento, ocurrido en público y que habría provocado un importante conflicto entre los respectivos círculos familiares del exfutbolista, por el momento ninguna de las partes ha presentado una denuncia formal ante las autoridades policiales.