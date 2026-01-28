La selección de Groenlandia también se rebela contra la amenaza de EEUU: "Somos el orgullo nacional que une al país"

El fútbol ha sido históricamente una poderosa herramienta para la autodeterminación de los pueblos. Islas Feroe, Kosovo, Palestina, Hong Kong, Macao, Gibraltar o las diferentes selecciones de los países que integran Reino Unido. Hay decenas de casos donde el deporte permitió poner la bandera en un escenario internacional para defender los intereses de un territorio. Algo que también pretende Groenlandia con su selección. Pero su reivindicación se ha dado con el muro norteamericano.

El fútbol, un fenómeno social en Groenlandia

"La selección nacional se creó para reunir al país en torno al orgullo nacional que, de manera natural, genera un equipo nacional. El fútbol se juega en Groenlandia desde 1933. El primer campeonato se celebró en ese periodo. La selección nacional se fundó en 1971 y disputó su primer partido oficial en 1980, frente a las Islas Feroe", reivindica en SPORT Kenneth Kleist, presidente de la Asociación de Fútbol de Groenlandia (KAK - Kalaallit Nunaanni Isikkamik Arsaattartut Kattuffiat), cuya lucha por competir en el sistema de FIFA ha sido contada paso a paso en este diario.

El primer foco estuvo dirigido a la UEFA. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, pero no es suelo danés ni una colonia en sentido clásico actual. Es un territorio autónomo con amplias competencias internas. Suficiente para que el vínculo haya provocado un movimiento de tropas hacia la isla más grande del mundo después de las amenazas de invasión de EEUU, clave en el bloqueo futbolístico de un país loco por el fútbol, con 5.500 jugadores federados, casi el 10% de los habitantes.

El deseo de formar parte del fútbol europeo cayó en saco roto, a pesar del agravio comparativo que la KAK siente con respecto a Islas Feroe, otra nación constituyente del Reino de Dinamarca. "Las Islas Feroe solicitaron el ingreso antes de que se modificaran las normas. Groenlandia no estaba preparada a nivel organizativo para presentar la solicitud en aquel momento. Desde entonces, no ha sido posible hacerlo. La relación con la UEFA siempre ha sido buena y basada en el respeto mutuo", explica el máximo responsable del órgano federativo groenlandés.

El caso y las diferencias con Islas Feroe

La normativa a la que alude la KAK data de 2001. Tras los procesos de desintegración de la URSS y Yugoslavia, la UEFA endureció sus criterios de admisión. Desde el citado año solo pueden ingresar federaciones de Estados reconocidos por la ONU. Sin embargo, han existido casos particulares que evidencian el poder político de los solicitantes. Gibraltar ingresó en la UEFA en 2013 en el órgano europeo después de un litigio que ganó en el TAS que supuso un derrota política para España, que no puede enfrentarse al combinado del peñón.

Groenlandia, la selección que entrena entre montañas de nieve / 'X': @paul_c_watson

Cabe señalar que para ingresar en la FIFA, como ocurriría con Gibraltar tres años después, es necesario ser miembro de una de los suborganismos territoriales. La excepción que permitió la vía gibraltaraeña fue el hecho de que habían comenzado con su proceso de inscripción en 1997. Tras el golpe en la puerta de la UEFA, Groenlandia, que se ha limitado a competir en el sistema Conifa, para territorios no reconocidos, abrió la vía de la Concacaf, de la que forman parte las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y Caribe, entre ellas EEUU.

"Hemos recibido una breve carta del Secretario General Philippe Moggio con el rechazo de nuestra solicitud para unirnos a Concacaf como el miembro número 42. Declararemos que esto es una derrota de la democracia del fútbol", criticó la Asociación de Fútbol de Groenlandia después del portazo que recibió en verano a su solicitud. "Esto hace que el fútbol no sea accesible para todos a nivel mundial y demuestra que las naciones más pequeñas enfrentan dificultades extremas para obtener permiso para jugar bajo su propia bandera", criticó por aquel entonces el presidente Kenneth Kleist.

"Esperamos que la Concacaf reconsidere su postura"

Trump exploró la posibilidad de comprar Groenlandia durante su primer mandato, un viejo anhelo de la administración estadounidense que ya intentaron llevar a cabo alguno de sus predecesores. En diciembre de 2024 volvió a la carga: "Por motivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta”. Los motivos de fondo, denunciados en protestas llevadas a cabo en Nuuk, capital de Groenlandia, son, por ejemplo, la explotación de minerales críticos y reservas energéticas.

“Esperamos que la Concacaf lo reconsidere y vuelva a examinar la solicitud. Significaría muchísimo para Groenlandia”, tiran del hilo de la esperanza en la KAK, conscientes de que sus planes de progreso han saltado por los aires y de que son parte de un juego geopolítico de difícil resolución. Mientras, siguen congelados los sueños de siempre: "Queremos que el fútbol sea una parte aún más fuerte de nuestra cultura. El fútbol es, con diferencia, el deporte más popular en Groenlandia, y nos gustaría desarrollarlo todavía más mediante la pertenencia a una confederación, la construcción de campos cubiertos con techo para poder jugar durante todo el año, y el establecimiento de buenas alianzas con países, clubes y profesionales". No será fácil el deshielo del polo futbolístico.

Asii Kleist Berthelsen, jugadora del Copenhague de la primera división danesa. / FCK.DK