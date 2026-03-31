Una selección fulmina a su técnico... ¡a 72 días del mundial!

El Mundial ya no da espera. Solo 72 días nos separan del inicio de un certamen repartido en tres países -Estados Unidos, México y Canadá- y con el revolucionario formato de 48 selecciones promocionado por Gianni Infantino, escudado a su vez en un Donald Trump que ha subido el pan con cada intervención, y unas novedosas reglas que también han invitado a la polémica. A todo esto, una de las selecciones clasificadas ha elegido también el camino de las complicaciones.

Porque Ghana anunció que su seleccionador, Otto Addo, fue despedido a tan solo 72 días del inicio del próximo Mundial, en una decisión tomada tras una serie de resultados negativos que han incrementado la presión sobre el combinado africano.

Otto Addo, despedido como seleccionador de Ghana / EUP

El técnico, de 50 años, deja el cargo después de la derrota por 2-1 frente a Alemania en un amistoso disputado en Stuttgart, que se suma a la contundente goleada encajada días antes ante Austria (5-1) en Viena. Estos resultados prolongan la mala racha de las “Black Stars”, que han perdido sus últimos cuatro encuentros.

La Federación Ghanesa confirmó la decisión poco después del partido ante Alemania, señalando en un comunicado que ambas partes han “separado sus caminos” con efecto inmediato. El organismo añadió que en los próximos días comunicará la nueva dirección técnica del equipo.

La destitución de Addo llega en un contexto delicado para Ghana, que además no logró clasificarse para la Copa Africana de Naciones de 2025, un objetivo considerado prioritario. Todo ello, pese a contar en la plantilla con futbolistas destacados como Antoine Semenyo, extremo del Manchester City, y el delantero del Tottenham Hotspur, Mohammed Kudus.

Addo, nacido en Alemania, desarrolló toda su carrera como futbolista en ese país antes de representar en 15 ocasiones a Ghana a nivel internacional. Esta era su segunda etapa al frente de la selección, tras haber asumido nuevamente el cargo en marzo de 2024.

El relevo en el banquillo se produce en un momento crítico, con el Mundial a la vuelta de la esquina. El torneo, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio, verá a Ghana debutar el 18 de junio frente a Panamá. Posteriormente, se medirá a Inglaterra el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Croacia el día 27.