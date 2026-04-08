La selección que ficha entrenadores por Facebook: de tres a cinco años de experiencia

Buscar a un nuevo entrenador no es una tarea fácil. Se necesita un largo proceso de observación, reuniones y diversos candidatos encima de la mesa para decantarse por el nombre definitivo. Los clubes monitorizan distintas opciones y adecúan el estilo de juego, presupuesto y resultados al perfil.

Pero lo que está haciendo la Federación de Fútbol de Montserrat, pocas veces se ha visto en el mundo del fútbol. El país con 4.500 habitantes, lanzó una convocatoria 'inusual'. El país caribeño busca entrenador a través de las redes sociales: por la plataforma Facebook. La escuadra caribeña, que dispone de la población más pequeña (4.500 habitantes) de las 211 afiliadas a la FIFA, necesita un miembro para los banquillos que disponga de una licencia UEFA, Conmebol o Concacaf de tipo B, con experiencia de tres a cinco años.

Una nueva estructura, a través de Facebook

La iniciativa apunta a encontrar un perfil que no solo se enfoque en el rendimiento inmediato del seleccionado mayor, sino que también contribuya a construir una estructura sólida desde las divisiones formativas. La selección de Montserrat quiere reformar el proyecto actual y asentar las bases de una identidad futbolística nacional que perdure en el tiempo.

Montserrat es un Territorio Británico de Ultramar ubicado en las Antillas Menores, dentro de la cadena de las Islas de Sotavento en el Mar Caribe / SPORT.es

Esta seleccion nunca se ha clasificado para un Mundial ni para la Copa Oro de la CONCACAF. Tampoco ha logrado ganar ningún título oficial a lo largo de su historia. Más allá de los aspectos técnicos, el rol implica una fuerte capacidad de liderazgo y planificación.

El futuro entrenador deberá definir y supervisar las vías de desarrollo desde el fútbol base hasta el seleccionado mayor, articulando un sistema coherente que permita potenciar el talento local.

La oferta de la selección de Montserrat por redes sociales / SPORT.es

Atraer nuevos jugadores de gran talento

Otro de los objetivos centrales será la identificación y captación de jugadores, tanto dentro como fuera del territorio. Dada la diáspora montserratense, el scouting internacional se vuelve una herramienta clave para ampliar la base de futbolistas disponibles. Asimismo, el proyecto incluye la formación de entrenadores locales, con la intención de generar un efecto multiplicador que fortalezca la estructura del fútbol en la isla. La idea es construir un modelo sostenible que no dependa exclusivamente de figuras externas.

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Para envíar el currículum, deberán hacerlo antes del 17 de abril de 2026 al correo oficial de la federación. Una oportunidad tan singular como exigente, que combina la pasión por el fútbol con la posibilidad de dejar una huella profunda en uno de los rincones más pequeños, y a la vez más apasionados, del mapa futbolero mundial.