La selección femenina de Irán se encuentra en Malasia sin las integrantes asiladas en Australia

La selección femenina iraní se encuentra en Malasia, indicó este miércoles a EFE un portavoz de la Confederación Asiática de Fútbol, después de que seis integrantes optaran por quedarse en La selección femenina iraní se encuentra en Malasia, indicó este miércoles a EFE un portavoz de la Confederación Asiática de Fútbol, después de que seis integrantes optaran por quedarse en Australia a raíz de la polémica surgida al no cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, en plena guerra en Irán.

"La Confederación Asiática de Fútbol brindará todo el apoyo necesario al equipo durante su estancia en Malasia hasta que se confirmen los preparativos de su próximo viaje", apuntó a EFE un portavoz del organismo, sin especificar cuál es el próximo destino.

Por su parte, según la agencia malasia Bernama, que cita a un empleado de la Embajada de Irán en Kuala Lumpur, las deportistas llegaron a Malasia en la mañana de hoy y se espera que regresen a Irán en una fecha desconocida.

"Quieren regresar a casa", dijo el miembro de la legación iraní, según Bernama, quien añadió que el viaje de vuelta está sujeto a la disponibilidad de vuelos y a la reapertura del espacio aéreo iraní, cerrado desde el inicio de la guerra.

EFE ha intentado ponerse en contacto con la Embajada de Irán en Malasia, sin obtener respuesta por el momento.

Las futbolistas, que partieron la noche del martes en un vuelo desde la ciudad australiana de Sídney, se encuentran en un hotel de Kuala Lumpur, dijo el portavoz de la Confederación Asiática.

El representante del ente futbolístico remarcó que priorizan “el bienestar y la seguridad” de las jugadoras e instó a los medios de comunicación a respetar la privacidad de las integrantes del equipo.

Su llegada a Malasia, un país de mayoría musulmana, se produce después de que una de las siete integrantes de la selección femenina iraní que habían aceptado protección humanitaria en Australia tras disputar la Copa de Asia cambiara de opinión.

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, dijo este miércoles que la mujer se puso en contacto con la Embajada de Irán en Australia para solicitar ser recogida, lo que provocó que se revelara la ubicación en la que se encontraba, hasta entonces mantenida en secreto por motivos de seguridad.

Burke indicó que, tras conocerse esa decisión, las otras seis iraníes que desean permanecer en Australia fueron trasladadas “de inmediato” a otro lugar desconocido para garantizar su seguridad.

El martes, cinco futbolistas expresaron inicialmente su deseo de permanecer en Australia por motivos de seguridad y recibieron visados humanitarios. Posteriormente, una jugadora y una integrante del cuerpo técnico aceptaron también la oferta de protección.

La situación de las futbolistas iraníes había generado preocupación después de que no cantaran el himno nacional en su primer partido del torneo, lo que provocó críticas desde la televisión estatal iraní, que las calificó de “traidoras” en tiempos de guerra.

El Brisbane Roar, un club de la A-League, la máxima categoría del fútbol en Australia, ha “abierto las puertas” a las jugadoras de la selección femenina de Irán que han recibido asilo en el país oceánico tras participar en la Copa de Asia, mientras el resto del conjunto se encuentra en Malasia.

Las deportistas iraníes, que llegaron a Australia antes del inicio de la guerra en Irán, fueron objeto de polémica tras no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato contra la selección de Corea del Sur, aunque sí lo entonaron en su segundo y tercer partidos.

"Para Fatemeh, Zahra, Zahra, Atefeh, Mona y cualquiera de sus compañeras de equipo que estén construyendo una nueva vida aquí en Australia: Brisbane alberga una de las comunidades futbolísticas más apasionadas del país, y la familia Roar tiene un gran corazón", escribió el club en X.

"Nos honraría abrir nuestras puertas y ofrecerles un lugar donde entrenar, jugar y sentirse parte de la comunidad. Comenzaremos a explorar cómo lograrlo", añadió el club del estado de Queensland (noreste).

Un representante de la Embajada iraní en Kuala Lumpur dijo a la agencia Bernama que se espera que las jugadoras regresen a Irán, sin aclarar cuándo.

La selección, cuyas jugadoras fueron llamadas “traidoras” por la televisión estatal iraní por la polémica con el himno, quedó eliminada de la Copa de Asia el fin de semana y concluyó su participación en el torneo.

Uno de los directores ejecutivos de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Australia, Beau Busch, afirmó que su organización ayudará a las deportistas iraníes que así lo deseen a asentarse en el país, según recogió la cadena pública australiana ABC.