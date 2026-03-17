Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
KoundéEnzo FernándezBastoniBarça NewcastleManchester City - Real Madrid horarioManchester City - Real Madrid alineaciones probablesPartidos hoy ChampionsCuadro ChampionsAlcaraz MiamiToni Nadal AlcarazAlcarazDembéléBarcelona - Newcastle horarioDe BoerToni NadalXavi PascualChristensenSanción ChelseaFrancisca CadenasTer StegenJoan LaportaCuándo juega AlcarazAraujoMaldiniJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

FÚTBOL INTERNACIONAL

Seis hombres armados roban en la casa de El Aynaoui, jugador de la Roma, con él y su familia en el interior

En la madrugada del martes, el jugador del Roma y su familia fueron encerrados en su casa por un grupo de asaltantes que se llevaron joyas y otros objetos, según informaron fuentes policiales

Neil El Aynaoui, jugador de la Roma

Neil El Aynaoui, jugador de la Roma / Instagram

EFE

Seis individuos armados y con el rostro cubierto irrumpieron en la madrugada de este martes en la vivienda del centrocampista del Roma, Neil El Aynaoui, mientras se encontraba en el interior, encerrando al jugador y a su familia en una habitación y sustrayendo joyas valoradas en aproximadamente 10.000 euros.

El robo se produjo presuntamente en torno a las 3 de la madrugada, después de que los ladrones arrancaran las rejas de una ventana del salón, mientras el jugador franco-marroquí, internacional con la selección de Marruecos, se encontraba en el interior junto a su madre, su pareja, su hermano y la pareja de este, según adelantaron medios locales.

Después, sustrajeron joyas, un reloj Rolex y bolsos de diseño, con un valor total aproximado de 10.000 euros.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Brigada Antirrobos de la Policía Estatal italiana, que han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables, que lograron huir tras el asalto.

Ninguna de las personas presentes en la vivienda resultó herida, según las primeras informaciones publicadas.

El Aynaoui, nacido en Francia y con nacionalidad marroquí, se incorporó al Roma al inicio de la temporada 2025-2026 procedente del conjunto francés Lens, donde había mostrado un buen rendimiento antes de llegar como refuerzo al club de la Serie A.

Noticias relacionadas

A nivel internacional, es un habitual en las convocatorias de la selección de Marruecos, y formó parte del equipo que alcanzó la final de la Copa África de Naciones 2025, en la que cayeron ante Senegal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL